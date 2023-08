»Attenzione, borseggiatrici! Attenzione, pickpocket!« To so besede, po katerih je Monica Poli najbolj znana. Stara je 57 let in živi v Benetkah, že pred časom pa je postala priljubljena na italijanskih družbenih omrežjih prav zaradi svojega glasnega opozarjanja turistov, da jim sledijo tatovi in žeparji. Celo več: ustanovila je skupino, ki opozarja turiste, okoli katerih se smukajo nepridipravi, ki skušajo iz žepov in torb mimoidočih izmakniti denarnico, potni list ali kakšen drug vrednejši predmet. »Ne znam si razložiti, ampak ko jih vidim, vem, da so žeparji. Vem, da je to čudno. Recimo, danes zjutraj sem bila na avtobusu za Benetke. Skozi okno sem na ulici videla dva moška in žensko. Prosila sem šoferja, da takoj ustavi. Stekla sem do ženske in videla, da je njena torba odprta. Na srečo sta bila tam dva policista, ki sta tatova po mojem opozorilu prijela, in kar tri družine so lahko dobile nazaj dokumente in denarnice. To je bil namreč njun dnevni plen.« Beneški tatovi Monico dobro poznajo in ko jo vidijo, ji poleg mastnih kletvic namenijo tudi srednji prst. Ampak Monica se ne da: »Turizem v Italiji je zelo pomemben. Živimo od turistov. Želim, da ljudje pridejo v Italijo, da spoštujejo našo državo, a tudi mi moramo spoštovati njih.«