Takoj so ga zaprli, s pomočjo prijateljev pa mu je z otrokom uspelo pobegniti čez most, ki ločuje Zvornik od Srbije. Zatekel se je k prijatelju iz Subotice in ko se mu je pridružila še soproga, so skupaj odšli v Nemčijo. Tam je dobil službo v tiskarni in zaživel, potem pa je izvedel, da so mu v Srebrenici ubili očeta, mlajšega brata, očetovo mamo, ki je bila stara 85 let, in številne druge sorodnike iz treh generacij ter sosede in prijatelje. Mehić je bil obupan in leta 1999 se je odločil – z družino se je preselil v Združene države Amerike. Kot strojni inženir z diplomo Univerze v Mostarju se je zaposlil v Richlandu v zvezni državi Washington, v podjetju za proizvodnjo medicinske opreme, hkrati pa je odprl tudi svoje podjetje. Kmalu je prijavil štiri patente s področja ortopedije za fiksacijo kosti po zlomih, še posebej pa je bil ponosen na priznanje za najboljšo ameriško inovacijo za pridobivanje majhnih izotopov za zdravljenje raka prostate. Preživel je vse grozote tega sveta, a v drugi polovici življenja je doživel ameriške sanje. Danes je star 57 let, denar, ki ga je zaslužil z delom in izumi, je pametno vložil. V lasti ima več deset poslovnih in stanovanjskih poslopij tako v ZDA kot drugod po svetu, tudi v Bosni, ki ji pomaga po najboljših močeh.