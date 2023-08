»Zelo težko je bilo 'prebijati zidove' v glavah ljudi. Toda Anesu je uspelo razbiti predsodke v okolju in postati priljubljen učenec v šoli, uspel si je izboriti svoje mesto v skupnosti,« je povedala njegova mama Sevdija. Danes Anes v Službi za izobraževanje, kulturo in šport v občini Sarajevo Center opravlja administrativne naloge kot prostovoljec Združenih narodov – prvi na svetu z Downovim sindromom. Njegov mentor Faris Bečić, ki je z Anesom zgradil neverjeten odnos, je povedal, da še ni srečal človeka, ki bi raje delal, in da Anesov nalezljiv nasmeh ter veder duh vsak dan prinašata veselje v prostore občine Center. Anes: »Delam od devetih do trinajstih. V službo hodim sam, le ko je nevihta ali dežuje, grem z babico. Moje naloge so vnašanje podatkov v tabele, raznašanje dokumentov na oddelke v podpis, udeležba na sestankih pri županu. Skupaj sprejemamo goste, včasih se udeležim tudi sej občinskega sveta. Malo težje mi je pisati poročila, a upam, da se bom tudi tega kmalu dobro naučil. Z denarjem, ki ga bom zaslužil, bom naredil vozniški izpit in kupil avto.« Vsak nov delovni dan je za Anesa nova zmaga in dokaz, da mu je uspelo premagati ovire, dvome in napačne predstave ljudi.