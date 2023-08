Doslej ni šlo drugače, saj so zaslužile komaj toliko, da so imele dovolj za hrano, zato so jih vsi poznali kot ženske, oblečene v obledele zelene plašče in z gumijastimi rokavicami na rokah. Nekega dne so se odločile in z nekaj zasluženega denarja, ki je zanje pomenil bogastvo, za večino pa bi bilo vse skupaj drobiž, kupile srečko. In imele so srečo, ki jim je bila vse življenje nenaklonjena: zadele so več kot milijon evrov, kar je v Indiji neznansko bogastvo. Šija, predsednik Haritha Karma Sena, meni, da je loterija tokrat izbrala prave, in poudarja, da so te zmagovalke predane delavke, ki z delom prehranjujejo družine. »Živijo v zelo skromnih gospodinjstvih in se borijo proti kruti realnosti življenja,« je dejal. Srečnice so povedale, da bodo denar porabile za gradnjo hiše, šolanje otrok in odplačilo dolgov. »Še naprej bomo delale, ampak še naprej bomo kupovale tudi srečke,« so nasmejane povedale.