Poveljnik Civilne zaščite Srečko Šestan je že v četrtek na novinarski konferenci vse pozval, da na številko 112 pokličejo, ko so res ogroženi in če ocenijo, da bi lahko nastala zelo velika škoda. Po njegovem pojasnilu se namreč zgodi, da imajo »pretirano število klicev na 112 tudi zaradi centimetra vode, ki se pojavi nekje v kleti«. Kot je opozoril, lahko tak klic onemogoči pomoč nekomu v smrtni nevarnosti. Linija je namreč zasedena in se operater zato na resen klic ne more takoj odzvati.

Razmere, ki jih je za sabo pustila povodenj, so trenutno najhujše na Koroškem in v Zgornji Savinjski dolini. Nekateri kraji so odrezani od sveta, zaradi prekinjenih zvez je otežena tudi komunikacija, pa je povedal na današnji novinarski konferenci.