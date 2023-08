Na območju Maribora so doslej zabeležili 24 intervencij zaradi poplavljenih objektov, zemeljskih plazov in podrtih dreves, pri katerih so sodelovali gasilci poklicne brigade in desetih prostovoljnih društev, ki so črpali vodo iz poplavljenih objektov, odstranjevali podrta drevesa in pokrivali plazove s folijo.

Iz Marproma so sporočili, da trenutno zaradi poplavljenega cestišča ne obratuje mestna linija 20 (Grušova), saj sta zaprta Malečniški most in Galerija Meljski hrib.

Opozorilna sirena je pred nevarnostjo sicer že zjutraj opozorila prebivalce Maribora, Starš in Dupleka, pa tudi Ptuja, kjer so doslej v osmih intervencijah sodelovala štiri gasilska društva.

Na območju ob Dravi sicer najhujše šele pričakujejo, saj pretok reke precej narašča, na avstrijski strani pa so se danes odločili še dodatno izprazniti akumulacijsko jezero, kar bo še povečalo pretok Drave ob meji na 1300 kubičnih metrov na sekundo.

»Tako v spodnjem toku dolvodno od jeza Markovcev pričakujejo pretok Drave tudi preko 2000 kubičnih metrov na sekundo, kar je izredno veliko, že skorajda podobno količini, kot je bila leta 2012,« je danes dejal hidrolog Janez Polajnar.

V Rušah so tako doslej morali zaradi poplavljanja gasilci vodo izčrpati iz enega poplavljenega objekta, v Selnici ob Dravi pa so posredovali že 18-krat, predvsem zaradi podrtih dreves, plazov in poplavljenih objektov. Trenutno je na tem območju zaprta cesta iz Selnice proti Duhu pri Ostrem Vrhu.

Tri posredovanja so bila potrebna v Staršah, kjer so gasilci iz Starš in Zlatoličja so izčrpali meteorno vodo iz poplavljenih objektov. Tudi v Dupleku so zabeležili šest dogodkov, predvsem poplavljenih objektov in eno odkrito streho.

Na območju Kungote je bilo doslej potrebnih 21 intervencij zaradi poplavljenih objektov in plazu nad objektom, ki so ga gasilci prekrili s folijo. Med Kungoto in Mariborom namreč poplavljata Svečinski potok in reka Pesnica, ki se je razlila na več lokacijah. V občini Hoče-Slivnica so doslej morali razžagati in s ceste odstraniti eno podrto drevo.

Na območju Šentilja je bilo potrebnih pet intervencij, med drugim so gasilci iz Ceršaka, Šentilja Sladkega vrha nekajkrat črpali vodo in pokrivali plazove s PVC folijo. V Pesnici so prav tako beležili pet podobnih dogodkov.

Na območju Slovenskih goric je odkrilo eno od streh, v Sveti Ani pa je meteorna voda ogrožala objekt, zato so gasilci s tehničnim posegom preusmerili njen tok stran od objekta.

Še tri posredovanja so bila potrebna v Lovrencu na Pohorju, kjer so gasilci odstranili podrta drevesa iz ceste, črpali vodo iz poplavljenih objektov in s tehničnim posegom preusmerili tok meteorne vode iz ceste, v Oplotnici pa so prav tako pomagali v eni od hiš, ki jo je ogrožala meteorna voda.