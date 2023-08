»V teh težkih trenutkih, ko nas je prizadela naravna katastrofa v obliki poplav, želim izraziti svoje globoko sočutje in podporo vsem vam, ki ste utrpeli škodo. Žal je prišlo tudi do izgub človeških življenj, zato vsem svojcem izrekam globoko sožalje,« je zapisala predsednica republike.

Naša država se po njenih besedah sooča s preizkušnjo, ki zahteva enotnost, medsebojno pomoč in hitro ukrepanje. Spomnila je, da so strokovne ekipe »že od ranega jutra na terenu in se borijo proti poplavam ter nudijo pomoč vsem, ki so se znašli v stiski«. »Gasilcem, vojakom, policistom, reševalcem, pripadnikom Civilne zaščite, prostovoljcem in vsem, ki se nesebično trudite, da bi zaščitili življenja in premoženje, izrekam iskreno hvaležnost in globoko spoštovanje,« je navedla.

Pojasnila je, da so s pristojnimi službami in vlado v stalnem stiku in spremljajo razmere. »Zagotovim lahko, da se sprejemajo vsi potrebni ukrepi za zaščito ljudi, ki so v tem trenutku možni in izvedljivi. Naša prednostna naloga je zagotoviti varnost in pomoč vsem tistim, ki jo potrebujejo,« je poudarila.

Po njenem prepričanju je pomembno, da »ostanemo povezani in se medsebojno podpiramo in pomagamo v teh zahtevnih trenutkih«. »Poskrbimo za starejše in druge ranljive posameznike, ki potrebujejo našo pomoč in podporo,« je pozvala.

»Vsem tistim, ki ste prizadeti, sporočam: Niste sami! Z vami smo in storili bomo vse, kar je v naši moči, da vam pomagamo,« je zagotovila. Ob tem je prebivalce prosila, da sledijo navodilom pristojnih služb, zaupajo reševalnim ekipam in ostanejo na varnem do njihovega prihoda. »Verjamem, da se bomo, kot smo že mnogokrat v preteklosti, tudi tokrat združili kot narod in situacijo premagali skupaj,« je dodala.

»Hvala še enkrat vsem za vašo enotnost in solidarnost v teh težkih trenutkih. Skupaj bomo premagali izzive, ki so pred nami, in zagotovili pogoje za sanacijo in obnovo prizadetih območjih,« je prepričana predsednica republike. Prebivalcem je zaželela »kar se da miren in varen dan ter večer« ter napovedala, da bo budno spremljala razvoj dogodkov in se odpravila tudi na teren.