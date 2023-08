Zaradi ogromnih količin padavin so meteorne vode in vodotoki v Medvodah že sredi noči zalili več objektov in območij. Že pred 6. uro zjutraj so na nevarnost glasno opozarjale sirene, medtem ko so bili marsikje gasilci na delu že sredi trde noči. Najhuje je bilo na obrobju Polhograjskega hribovja, v dolini Ločnice, kjer se je sprožilo več zemeljskih plazov. Ti so vasico Trnovec in del Sore dobesedno odrezali od sveta. Reka Sora je že navsezgodaj zjutraj poplavila tudi vasi Vaše in Goričane ter del Preske, še hujše poplavne razmere pa so prestrašene občane, ki tako žalostnih prizorov ne pomnijo niti iz poplavnega leta 1990, pričakali v središču Medvod - na sotočju Sore in Save. Policisti so tam iz bloka rešili dva otroka, ki sta ostala ujeta v stanovanju, medtem ko je bila njuna mama na delu v medvoškem zdravstvenem domu.

»Aktiviran je štab Civilne zaščite, na delu so vse gasilske enote oziroma več kot sto medvoških gasilcev, ter druge intervencijske službe. Kjer so vodotoki prestopili bregove so ceste zaprte, poplavljeno je povsod, kjer so iz Polhograjcev sredi noči pridrli hudourniški potoki. Škoda je ogromna. Na območju Sorških gajev v Ločnici je zjutraj potekala evakuacija občanov, ki smo jih odpeljali na zbirno mesto v Športno dvorano Medvode, medtem ko smo preostale občane prosili, naj ne zapuščajo domov in naj se umaknejo v višja nadstropja,« je pojasnil medvoški župan Nejc Smole.

Poplavljen center Medvod in zaprta državna cesta

Reka Sora je s svojim rekordnim pretokom na sotočju s Savo že ob 10. uri zalila središče Medvod. Most čez Soro (pri Mačkah) in Medvoški lok sta zaprta, prav tako so zaprti knjižnica, stavba Občine Medvode in Krajevni urad. Vse ceste v centru Medvod (okolica Donita, Cesta komandanta Staneta, Seškova ulica, Medvoška cesta do nogometnega igrišča) so poplavljene. Medtem ko je nivo reke Sore stabilen, reka Sava še vedno narašča, zato gasilci vse radovedneže prosijo, da ostanejo v svojih domovih in ne odhajajo na poplavljena območja, saj se s tem spravljajo v nevarnost.

Zaprta je tudi državna cesta Ljubljana - Kranj. Zapora je vzpostavljena na mostu čez reko Soro (v smeri proti Kranj od križišča pri SPARu naprej vožnja ni mogoča, v smeri proti Ljubljani je zapora vzpostavljena na klancu). Obvoz ni urejen.

"Tako hudih poplav še nismo videli"

»Ob 6. uri smo prejeli poziv, da moramo takoj reševat stanovalce hiše v Goričanah v bližini kopališča Sora, kjer jim je zalilo dostop do hiše. S čolnom smo prišli do hiše in začeli z evakuacijo ljudi. Na parkirišču smo naleteli tudi na avtodom, v katerem sta bili ujeti dve osebi, ki smo ju prav tako rešili na varno,« je pojasnil Matej Meznarič, gasilec reševalec na vodi iz PGD Zgornje Pirniče.

»Ob 2. uri zjutraj je začelo močno deževati, ob 6. uri smo bili poplavljeni. Z možem sva hotela pobegniti na varno, a je bilo pred garažo polno vode in sva ostala ueta v hiši. Prišli so gasilci in naju pozvali, naj hitro pripraviva nujne stvari in čim prej zapustiva dom,« sta bila pretresena Momir in Justina Savović, ki so ju zatem gasilci v zgodnjih jutranjih urah pripeljali na varno v medvoško športno dvorano. Tam je bila ob našem obisku ob pol osmi uri zjutraj tudi družinica iz Belorusije: mama s hčerkama, dvama psičkoma in mačko. Gasilci so jih sredi noči rešili iz poplavljene doline Ločnice, kamor so se preselili pred komaj dobrim mesecem dni, in kjer voda še vedno dere z vseh bregov.

»Ob pol osmih, ko sem prišla v službo, je bila Sora še v strugi, pol ure kasneje je bilo že vse poplavljeno. Najprej smo zavarovali vhod s protipotopnimi vrečami in umaknili vse, kar se je dalo umakniti, nazadnje pa smo umaknili tisto, kar je najbolj pomembno – sebe,« sta poplavljeno središče Medvod od daleč na varnem mestu opazovala optik Maša in Miha Mali, ki imata v močno poplavljeni Mercatorjevi stavbi očesno ambulanto.