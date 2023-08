#foto Poplavljena tudi Ljubljana in okolica

Agencija RS za okolje (Arso) je zaradi dolgotrajnih nalivov, zaradi katerih pričakujejo nadaljnje poraste in razlivanja vodotokov, izdala rdeče opozorilo za severovzhodno, severozahodno in osrednjo Slovenijo, ki velja danes do polnoči. Ob obilnih padavinah, ki so padle v kratkem času, so silovito narasli nekateri vodotoki, ki že poplavljajo.