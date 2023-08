Gradaščica zaenkrat prizanesla Ljubljani

Povodenj je prizadela tudi Ljubljano. Gradaščica, ki je sicer hudo prizadela območje Polhovega Gradca, je do včeraj popoldne poplavila le posamezna območja v mestni četrti Vič. Huje je bilo ob Savi na severu in vzhodu Ljubljane. Za to območje so okoli dvanajste ure razglasili splošno nevarnost.