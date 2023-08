Tovornjak v napačno smer

Prizor iz najhujše nočne more: med mirno vožnjo po avtocesti se iz nasprotne smeri pripelje tovornjak. Ogromen, s cisterno. Taka grozljivka se je pred dnevi pripetila voznikom na razcepu Malence, ko je tovornjakar vozil v napačno smer. Poškodovanih na srečo ni bilo, je pa predrzni tovornjakar na neki točki ugotovil, kaj počne, ter kar tam obrnil svoje vozilo. Policisti ga še niso našli, ko ga bodo, pa ga čaka konkretna kazen. Najmanj 1200 evrov in 18 kazenskih točk, kar pomeni avtomatičen odvzem vozniškega dovoljenja. Gre za izjemno nevarno početje, zaradi visokih hitrosti pa se lahko konča tudi tragično.

Nalita v ulično svetilko

Brez poročil o opitih voznikih očitno ne gre. Če smo iskreni, je beseda 'opiti' v tem primeru evfemizem, glavna junakinja naše zgodbe je bila namreč skoraj na smrt pijana. Pa se ji je še vseeno uspelo spraviti v avto in se odpraviti na pot. Daleč niti ni prišla, na srečo pa tudi ni nikogar poškodovala. Sredi belega dne je v centru Celja zapeljala na pločnik, se zaletela v kandelaber in si tako zelo poškodovala gumo s platiščem, da avta ni mogla spraviti niti centimeter dalje. Še dobro. Alkotest je pokazal, da je imela gospa v krvi dobre tri promile alkohola. Pridržali so jo do streznitve. Le za odtenek 'bolje' se je v Šentlenartu odrezal 33-letnik, ki je dan zatem (a tudi on sredi dneva) z mopedom padel po cesti. V krvi je imel 2,4 promile alkohola, vozil je neregistriran in nezavarovan moped s ponarejeno registrsko tablico. Poškodovan je pristal v bolnišnici.

Otrok na poti

Z nejevero smo te dni brali o luksemburški mladenki, ki najprej ni, potem pa je vedela za nosečnost, in je deklico rodila na stranišču koče v parku Paklenica. Bolj kot bralci je bil verjetno v šoku njen novi fant, ki za dojenčka ni vedel. Na pomoč so priskočili reševalci, mama in novorojenka sta zdravi. Skoraj istočasno smo brali, kako je na poti v porodnišnico Avstrijka rodila kar sredi avtoceste, mož ji je pomagal, popkovino pa zavezal kar z vezalko. Reševalci so ostali brez dela, le prevoz do bolnice so jima nudili. Srečno pa se je končala tudi intervencija jeseniških policistov, ki sta pred kratkim z modrimi lučmi in sireno ustvarila pot do porodnišnice za žensko, ki je rojevala. Uspelo jima je, presrečna mamica pa se jima je kasneje iz srca zahvalila. Kaj se dogaja z novodobnimi otroki, da so tako neučakani ob prihodu na svet?

Za brisače gre!

Ne se kregat, radi se imejte! Sploh pa med poletnimi počitnicami, ko bi se vsi morali resetirati in pozabiti na tegobe, ki nas tarejo v vsakdanu 'resničnega' življenja. A včasih to pač ne gre. Celo na plaži ne. V bližini Makarske sta se pred dnevi zlasala turist in koncesionar, ki na plaži prodaja ležalnike. Gost je ob prihodu na plažo poleg enega od njih razgrnil brisače in podloge za ležanje, zaradi česar je koncesionarju zavrela kri. Turista je napadel, ga potisnil, kričal nanj, za konec ga vrgel z njegove lastne brisače in to zalučal stran. Policija je na kraju dogodka ugotovila, da sta moška težavo rešila sama, zato njihovo vmešavanje ni bilo potrebno. Razkrili so, da je bila za prepir ključna jezikovna prepreka. Koncesionar naj bi bil sicer zvit kot presta, pravijo poznavalci območja. Na dobro obiskani plaži namreč sam položi na tla več brisač in podlog, da bi obiskovalci mislili, da ni več prostora za razgrnitev svojih. Nato pa jim po zasoljeni ceni proda prostor na svojih ležalnikih.

Odnesla posteljo in kavč

Dvaindvajsetletnica je iz Ikee na Danskem neopazno odnesla posteljo, kavč, odejo, prevleke zanjo in še letven okvir v vrednosti 1500 evrov. Kako ji je to uspelo? Očitno brez večjih težav. Na samopostrežni blagajni je nekaj izdelkov plačala, nekaj pa ne. In je kar šla. A se je, trapa, naslednji dan vrnila in padla v roke policije. Ta je ugotovila, da je gospodična okoli prinesla še nekaj hotelov, v katerih ni poravnala računa. Sodnik je bil do nje dokaj milosten. Prejela je tisoč evrov kazni, plačati pa mora za vse ukradene stvari v Ikei kakor tudi za sobe, v katerih je spala.