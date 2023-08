Razmere so se zaostrovale iz minute v minuto

V širši celjski, savinjski, zgornjesavinjski in koroški regiji so bili včeraj prebivalci na nogah od ranega jutra do poznega večera. Sirene, ki so opozarjale ljudi na nevarnost, so se oglasile večkrat, tudi v Celju in Laškem, kjer je Savinja popoldne dosegla 6,82 metra višine, kar je le nekaj centimetrov manj kot pred 33 leti, ko je bila visoka skoraj sedem metrov.