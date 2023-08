Čeprav je Maribor po Transfermarktu skoraj desetkrat bolj vredna ekipa od luksemburške in čeprav je veljal za velikega favorita za napredovanje, pa je moral za 3. krog odigrati 120 minut povratne tekme. Mariborčani so bili na tekmi že v težkem položaju, saj so zaostajali z 1:3, a se rešili v podaljšek, ob koncu tega pa je Josip Iličić z bele pike Mariboru priigral zmago za obračun s Fenerbahčejem Mihe Zajca v 3. krogu kvalifikacij.

Štajerci so že v peti minuti prišli do želenega vodstva, potem ko je po kotu z leve strani najprej Marcel Lorber z glavo podal pred gol, kjer se je najbolje znašel Marko Kolar in iz bližine zadel za 1:0.

V osmi minuti je Ulisses skoraj s polovice igrišča presenetil Ažbeta Juga, ki pa je vendarle žogo v zadnjem trenutku izbil. Kljub vsemu pa je bil Maribor tisti, ki je prevladoval na igrišču, imel v 20. minuti novo lepo priložnost, vendar je takrat Kolarjev strel iz bližine obranil Romain Ruffier.

Kljub prevladi pa je v 26. minuti gostujoča zasedba prišla do najstrožje kazni, ko je sodnik posredovanje Luke Uskokovića ocenil za prekršek. Z bele pike je streljal Erico Castro in v 28. minuti premagal Juga za 1:1.

Čeprav so Štajerci tudi po tem golu prevladovali, pa so v 42. minuti Luksemburžani povedli, ko je domači obrambi pobegnil Guillaume Trani in na koncu rutinirano ugnal še Juga.

Maribor vstal od mrtvih

Takoj po začetku drugega polčasa so v močnem dežju gosti še povečali prednost, ko je Trani v kazenskem prostoru prišel do žoge in jo potem zabil v mrežo za 3:1. Pred strelom je sicer Trani v obraz udaril Lorberja, ki je padel, a sodniki se niso odločili za prekršek v napadu.

Damir Krznar je nato posegel še po eni menjavi in v igro poslal izkušenega Josipa Iličića, a je tega, tako kot soigralce, pri igri že oviralo vse več vode na zelenici.

V 61. minuti je Ivan Brnić poskusil od daleč, toda Ruffier je žogo odbil, v 62. minuti pa je Jan Repas vrnil nekaj upanja domačim, ko je zadel z nizkim strelom s 13 metrov.

Vijolični so imeli žogo več kot dve tretjini v svoji posesti, vendar nikakor niso našli poti skozi obrambo gostov. So jo pa v 82. minuti, ko je Brnić na drugi vratnici dobil podajo z desne strani, si lepo priigral položaj za strel ter malce z leve strani žogo poslal v nasprotno vratnico, od nje pa se je žoga dobila v mrežo za 3:3.

V tretji minuti sodniškega dodatka so imeli Mariborčani lepo priložnost za odločilni zadetek, a je niso izkoristili, tako kot ne tiste v sedmi, ko je za malce zgrešil Max Watson.

Sledil je podaljšek, v katerem ni bilo veliko dogajanja, ampak v 120. minuti so domači prišli do najstrožje kazni, potem ko je sodnik nasedel Xhiulanu Skuki, ki je padel v kazenskem prostoru. Z bele pike je bil zanesljiv Iličić za nadaljevanje evropske poti.