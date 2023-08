Donald Trump in ZDA: Obtožnice kot preizkus za Ameriko

Težko se je odločiti za pravi opis vsega, kar se v Združenih državah dogaja z Donaldom Trumpom, preko njega pa z republikansko stranko, politiko in državo nasploh ter volilnim procesom, ki spet prihaja v ospredje. Je to polno delujoča demokracija z zdravim sodnim sistemom, ker je nekdanji voditelj države zaradi svojih spornih dejanj soočen z najmanj tremi obtožnicami in mu grozi zapor? Je to politični paradoks, ko ta isti bivši predsednik, ki kandidira znova, z vsako obtožnico še povečuje vodstvo pred tekmeci za predsedniško nominacijo stranke? Je to pot v ustavno krizo, ker Trump navkljub vsemu lahko postane predsednik, tudi če bo obsojen?