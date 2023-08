Padavine so zvečer zajele Severno Primorsko, med drugim Goriško in Bovško ter Gorenjsko in del osrednje Slovenije, pomikajo se severovzhodno, kažejo radarske slike.

Po podatkih uprave za zaščito in reševanje so v številnih krajih morali posredovati gasilci. V Podpeci v občini Črna na Koroškem je meteorna voda zalila klet stanovanjske hiše, na Mariborski cesti v Dravogradu meteorna voda ogroža stanovanjsko hišo.

Več prijav dogodkov zaradi neurja je uprava dobila med drugim še v Radovljici, na Jesenicah, v Preddvoru in Kranju, v Kamniku, Domžalah in Ljubljani, pa tudi v Kanalu, Idriji in Žireh.

Po podatkih Agencije RS za okolje (Arso) ob 20. uri so v Posočju in na Gorenjskem reke že pričele naraščati, v večjem delu države pa se je vodnatost rek počasi zmanjševala. Pretoki rek so bili povečini srednji, posamezne reke v vzhodni Sloveniji pa so ohranjale velike pretoke.

Danes okoli 23. ure in v petek okoli 12. ure se lahko morje razlije na najbolj izpostavljenih delih obale, v izrednem biltenu uprave za zaščito in reševanje navaja agencija.

Opozarja, da so od danes zvečer do sobote zjutraj krajevno možni močnejši in tudi dolgotrajni nalivi. Danes ponoči, v petek čez dan in tudi v soboto bodo reke v večjem delu države močno narasle. V več porečjih bodo reke poplavile, ponekod tudi na območjih redkih poplav.

Ponoči bodo sprva hitro naraščali hudourniški vodotoki in manjše reke v severni in osrednji Sloveniji. Zaradi povečanega pretoka iz Avstrije in naraščanja pritokov v Sloveniji se lahko že zjutraj ob Dravi začnejo razlivanja na izpostavljenih območjih.

Naraščanje rek se bo v petek čez dan stopnjevalo in razširilo na večji del države. Sprva so verjetne poplave hudournikov in manjših rek, v petek čez dan in v noči na soboto pa poplave rek v Podravju, Pomurju, Posavju in v porečjih Savinje, Krke, Kolpe ter na širšem območju osrednje Slovenije.

Poplave se bodo predvidoma nadaljevale in ponekod v vzhodni polovici države še stopnjevale tudi v soboto. Na območjih z močnejšimi nalivi bo poplavila tudi padavinska in zaledna voda, pričakuje Arso.