Poljska vlada je blizu meje z Belorusijo namestila bojne helikopterje, ki bodo v stalni pripravljenosti na dveh lokacijah, potem ko je obtožila uradni Minsk, da sta beloruska vojaška helikopterja v torek kršila poljski zračni prostor. Poljska trdi, da sta prišla v nizkem letu, zato ju radarji niso takoj odkrili. Varšava je tudi uradno protestirala pri Belorusiji, ki obtožbe zanika.

Poljski premier Mateusz Morawiecki je včeraj ocenil, da gre za incident, ki jih bo vse več. Po njegovem je Rusija izredno nevarne enote plačancev Wagner premaknila najprej v Belorusijo, nato pa v regijo Grodno ob meji s Poljsko zato, »da destabilizira vzhodno krilo zveze Nato«. Poljska je zato prejšnji mesec že premestila več kot tisoč vojakov bližje meji.

Morawiecki je to dejal ob srečanju z litovskim predsednikom Gitanasom Nausedo na območju koridorja Suwalki. Tako se imenuje 65 kilometrov dolgo redko poseljeno območje vzdolž meje med Litvo in Poljsko, ki predstavlja najkrajšo povezavo med Belorusijo in rusko enklavo Kaliningrad. Vojaški analitiki območje označujejo za strateško zelo pomembno, ker bi rusko zavzetje koridorja kopensko odrezalo tri baltske države od Poljske in ostalih članic Nata.

Opozicija trdi, da gre za širjenje strahu

Morawiecki je tudi dejal, da je meja z Belorusijo že dolgo tarča hibridnih napadov. Pred dvema letoma je denimo tja na pobudo Minska nenadoma začelo prihajati veliko število migrantov iz Afrike in Bližnjega vzhoda. Analitik Valerij Karbalevič je za agencijo AP ocenil, da se bodo provokacije nadaljevale, ker da Kremelj preko beloruskega predsednika Aleksandra Lukašenka preizkuša potrpežljivost Nata in evropskih politikov.

Litovski predsednik Nauseda prav tako dopušča takšen scenarij in pravi, da je število pripadnikov Wagnerja v Belorusiji morda večje od 4000 in da je treba premisliti poteze, če se položaj še bolj zaplete, vključno z zaprtjem meje. Skupina Wagner je v Litvi od marca letos označena za teroristično organizacijo.

Ameriška veleposlanica pri Združenih narodih Linda Thomas Greenfield je v ponedeljek v pogovoru s tujimi dopisniki v ZDA dejala, da »bomo vsak napad skupine Wagner razumeli kot napad ruskih oblasti«, saj da deluje po navodilih Moskve in ne neodvisno od Rusije.

Vsi se sicer z oceno o povečani nevarnosti ne strinjajo. Poljska opozicija trdi, da vlada grožnjo napihuje, da bi se pokazala kot zanesljiva pri varnostnih vprašanjih pred jesenskimi parlamentarnimi volitvami. Vodja opozicije Donald Tusk je dejal, da vladajoča stranka Zakon in pravičnost zlorablja skupino Wagner za širjenje strahu. Predsednik odbora za nacionalno varnost in obrambo v litovskem parlamentu Laurynas Kasčiunas pa je dejal, da Wagner trenutno ne predstavlja klasične vojaške grožnje, se pa to lahko spremeni.

Sporna poljska komisija

Poljska je medtem pripravila zakon o ustanovitvi posebne komisije, ki bo preiskovala morebitne primere ruskega vpliva na politične odločitve. Po prvotnem predlogu bi vpletenim poljskim posameznikom lahko prepovedali opravljanje javne funkcije za do deset let, a so po kritikah tujine in opozicije, da bi se lahko zakon zlorabil za politično obračunavanje, ta del umaknili. V Evropski uniji so vseeno zaskrbljeni in pravijo, da zakon morda ni skladen z evropsko zakonodajo.

EU pa je tudi razširila sankcije proti Belorusiji, s čimer naj bi med drugim zagotovili, da jih preko te države ne bi zaobhajala Rusija.