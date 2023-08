Sami ste si krivi

Kot verjetno veste, se nam prihodnji teden obeta nova zgodovinska tekma nogometašev Olimpije v tretjem krogu kvalifikacij za elitno ligo prvakov s turškim Galatasarayem. V ta namen so upravljalci Olimpije že podražili vstopnice za tekmo, ki so v drugem krogu proti bolgarskemu Ludogorcu stale še po pet (za otroke) in deset evrov (za odrasle), tokrat pa so naprodaj po 15 in 25 evrov.