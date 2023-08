Za največje negativno presenečenje skupinskega dela svetovnega prvenstva v nogometu za ženske so prav na zadnji tekmi prvega dela tekmovanja poskrbele Nemke. Dvakratne svetovne prvakinje so na tekmi z Južno Korejo nujno potrebovale zmago, a so iztržile le neodločen izid 1:1. Druga reprezentanca na lestvici Mednarodne nogometne zveze (FIFA) je pred tem izgubila proti Kolumbiji (1:2) in premagala Maroko (6:0), kar je na koncu pomenilo tretje mesto v skupini in pot domov. Nemke so prvič v zgodovini prvenstev izpadle v skupinskem delu tekmovanja.

Konec za Marto

Na svetovnem prvenstvu, kjer so tribune stadionov skoraj ves čas polne, so igralke odigrale že 48 tekem v osmih skupinah, Nemke pa niso edine, ki prvenstvo zapuščajo zelo razočarane. Izmed favoritinj so se proti domovini odpravile tudi Brazilke, ki jim z zadetki ni mogla pomagati niti ena najboljših igralk vseh časov Marta. Tudi za Južnoameričanke je bil na njihovi zadnji tekmi usoden remi, saj so proti Jamajki igrale 0:0. Brazilija je zasedla tretje mesto v skupini, Jamajka drugo, prve pa so bile Francozinje. »Vesela sem, da sem dobila priložnost zaigrati na še enem svetovnem prvenstvu. Na žalost se odpravljamo domov in to je konec za Marto, za ostale igralke pa je to le nov začetek,« je izpad komentirala izkušena 37-letna igralka, ki je s sedemnajstimi zadetki na svetovnih prvenstvih najboljša strelka vseh časov med moškimi in ženskami. Gole je dosegla na petih različnih prvenstvih, kar je uspelo le še Christine Sinclair in Cristianu Ronaldu.

Uvodni del prvenstva so zaznamovale tudi branilke naslova Američanke, ki pa strani medijev niso polnile z briljantnimi igrami na igrišču, ampak s svojim feminističnim bojem. Kapetanka in ena najboljših igralk na svetu Megan Rapinoe velja za eno največjih bork za ženske pravice v ZDA. Bila je ena prvih športnic, ki je že leta 2016 med igranjem ameriške himne pokleknila v znak podpore temnopoltim Američanom. Prvi je s tovrstnim početjem začel igralec ameriškega nogometa Colin Kaepernick. Kapetanka najboljše reprezentance na svetu zdaj med igranjem himne ne kleči več, vendar le nemo stoji in se z roko ne prime za srce. Njenim potezam sledi več kot polovica ekipe, v domovini pa dobivajo številne negativne odzive. »Svetovno prvenstvo ni prostor, kjer izražaš svojo voljo, ampak zastopaš svojo državo,« je le eden izmed bolj milih odzivov, ki v večini letijo na kapetanko. Vse skupaj pušča posledice tudi na igrišču, saj so se Američanke komaj prebile iz skupine E, kjer so zasedle drugo mesto za Nizozemkami. »Vse skupaj na nas pušča veliko posledic. Kot predstavnica homoseksualne skupine v ZDA vem, kako smo zaznamovani. Še naprej bom nadaljevala s svojim početjem,« je o protestiranju med igranjem himne povedala Megan Rapinoe, ki se je šele nato dotaknila nogometa. »Prišle smo iz skupine, zdaj se začenja novo prvenstvo. Nismo prikazale najboljših iger, ampak zdaj moramo stopiti skupaj in najti veselje. Igrišče nam mora biti zabava in upam, da se bomo zabavale še dolgo časa.«

Slavile, kot bi osvojile prvenstvo

Šport ima vedno dva obraza. Če Nemkam in Brazilkam ni ostalo drugega, kot da so razočarane sedle na letalo in odletele proti domu, so nekatere druge veliko bolj vesele. Najboljšo igro so do zdaj pokazale aktualne evropske prvakinje Angležinje, ki so v skupini D premagale Dansko, Kitajsko in Haiti ter nakazale, da se resno spogledujejo tudi s svetovno trofejo. Na veliko veselje številnih domačih navijačev so se prvič v izločilne boje uvrstile Avstralke. Najbolj veselo pa je v taboru Južne Afrike. Afričanke so na zadnji tekmi proti Italiji (3:2) zabeležile sploh svojo prvo zmago v zgodovini prvenstev, v izenačeni skupini pa so s štirimi točkami prišle do drugega mesta in osmine finala. »V zadnjih treh tednih sem izgubila tri družinske člane. Lahko bi odšla domov, ampak sem si želela biti tukaj in zastopati svojo državo. Zdaj je občutek res neverjeten,« je bila brez besed nova južnoafriška junakinja Thembi Kgatlana, ki je zmagoviti gol dosegla v 92. minuti. Južnoafričanke so zmago v garderobi proslavljale še dolgo po tekmi, vse skupaj pa je izgledalo, kot bi osvojile prvenstvo. Danes je na prvenstvu prost dan, tekme osmine finala pa se pričnejo jutri.