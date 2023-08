Skakalčevi novi izzivi pod slovito Homanovo lipo

V poletnem času zelo priljubljena škofjeloška turistična točka Homanova hiša ima novega najemnika kavarne in slaščičarne. S kavo, sladoledom in drugimi dobrotami gostom v meščanskem dvorcu in pod mogočno skoraj 90-letno lipo od junija letos streže nekdanji vrhunski smučarski skakalec Cene Prevc.