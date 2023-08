»Nogometni klub Domžale sporoča, da Simon Rožman in Senijad Ibričić z današnjim dnem nista več del strokovnega vodstva kluba. Pred nadaljevanjem sezone odhajata na lastno željo, dosedanji glavni trener tudi v zameno za odškodnino. Novi strateg bo imenovan v najkrajšem možnem času, sobotno ligaško tekmo proti Rogaški pa bo vodil Matej Podlogar,« so zapisali pri Domžalah.

Slovenski trener in bosanski funkcionar naj bi Domžale zapustila, potem ko je prišlo do spora z vodstvom kluba, sta v četrtek poročala Nogomania in Ekipa SN. Novo službo sta oba našla pri Sarajevu, ki se je po porazu v 1. krogu kvalifikacij za nastop v konferenčni ligi sporazumno razšel s trenerjem Mirzo Varešanovićem ter športnim direktorjem Mensurjem Doganom. Po porazu proti Torpedu iz Kutaisija je odstopila tudi direktorica Ajla Alimanović.

Rožman je osvojil hrvaški in slovenski pokal

Štiridesetletni Rožman bo prevzel vodenje članske ekipe Sarajeva, to pa bo njegov drugi klub v tujini. Med letoma 2019 in 2021 je vodil hrvaško Rijeko. Na domačih tleh je bil trener Celja, Domžal (po dvakrat) in Maribora. V karieri je vodil 338 tekem in zabeležil 159 zmag ter 75 neodločenih izidov, osvojil pa je hrvaški (Rijeka, 2019/20) in slovenski pokal (Domžale, 2016/17).

V drugem obdobju na klopi Domžalčanov je ekipo vodil na 42 tekmah ter z njo dosegel 16 zmag ter 14 remijev v vseh tekmovanjih. Domžale so to sezono nastopile v kvalifikacijah za konferenčno ligo, a v prvem krogu s skupnim izidom 4:5 izpadle proti malteškemu Balzanu.

»Simon je mlad trener, vendar ima izkušnje iz lig, ki so močnejše od naše. Igral je tudi v Evropi, navdušila pa nas je njegova delovna etika. Njegova vizija se sklada z našo. Ko se pogovarjate z igralci, ki jih je vodil, je jasno, za kakšnega trenerja gre,« je besede predsednika kluba Ismirja Mrvića z novinarske konference povzel Radio Sarajevo.