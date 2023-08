Prvi je, upoštevajoč toleranco merilne naprave, vozil najmanj 199 kilometrov na uro, drugi pa najmanj 184. Zoper oba policisti vodijo postopek o prekršku, zgrožena pa je globa v višini 1200 evrov in sankcija devetih kazenskih točk. »Neprilagojena in prekoračena hitrost sta na slovenskih cestah med glavnimi dejavniki prometnih nesreč, še zlasti tistih z najhujšimi posledicami. Pogosto je povezana tudi z nekaterimi drugimi dejavniki, kot so nepravilna stran in smer vožnje, nepravilno prehitevanje in neupoštevanje pravil o prednosti. Vozniki, zavedati se je treba, da je dovolj le trenutek nepazljivosti, ki vam lahko popolnoma spremeni življenje, in je lahko usodna že najmanjša prekoračitev hitrosti,« opozarja Tomaž Tomaževic s policijske uprave Ljubljana.