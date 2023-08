15. julija zgodaj zjutraj se ji je v želji po seksu približal na eni od ulic, se predstavil kot policist pod krinko ter ji pokazal značko. Zagrozil ji je s paralizatorjem, jo vklenil z lisicami, stlačil v prtljažnik in odpeljal v Portland. Na poti jo je večkrat posilil, kakih sedem ur kasneje pa jo v domači hiši zaklenil v betonsko celico v garaži. Uvidela je, da bo v njej umrla, če ji ne bo uspelo pobegniti. Tako dolgo in močno je udarjala po vratih, da so se delno vlomila. Splezala je skozi odprtino, iz Zuberijevega avta vzela pištolo in poklicala policijo.

Osumljenca, ki je pobegnil, so v Nevadi kljub upiranju aretirali dan kasneje. Bil je v družbi žene in otrok. »Žensko je ugrabil, vklenil, posilil in zaklenil v celico. Po vratih je tako močno udrihala, da je bila čisto krvava. Volja po preživetju ni rešila samo nje, temveč je pred podobno nočno moro verjetno obvarovala še kakšno drugo žensko,« je povedala agentka FBI Stephanie Shark. 29-letnika jim je že uspelo povezati z nekaj drugimi napadi v različnih državah, prepričani so, da je žrtev še več. Ravno zato so ustvarili spletno stran za zbiranje informacij. Med hišno preiskavo so pri Zuberiju našli načrte za podzemno zaporniško celico ter tudi navodila za ugrabitev. Zabeležil si je, naj ob takem podvigu pusti telefon doma in si izbere žrtve, ki nimajo veliko vezi z drugimi. Velika porota je potrdila obtožnico proti njemu zaradi ugrabitve in selitve osebe preko meja zveznih držav za kaznivo spolno dejavnost. Grozi mu dosmrtna zaporna kazen.