Prvi vrhunec olimpijske sezone slovenske namiznoteniške igralce in igralke čaka septembra v Malmöju, kjer bo evropsko ekipno prvenstvo. Slovenska moška reprezentanca, ki je pred šestimi leti v Luksemburgu osvojila kolajno na prvenstvu stare celine in se je uvrstila na zadnje olimpijske igre v Tokiu, kjer tekmuje le najboljših 16 reprezentanc na svetu, v zadnjem času ne blesti. Doživela je nekaj nepričakovanih in bolečih porazov, kakršen je bil denimo v kvalifikacijah na evropsko prvenstvo v Črnomlju z 0:3 proti Romuniji, izkazala pa se ni niti na nedavnih evropskih igrah, kjer je v uvodnem krogu z 0:3 izgubila proti Slovaški.

S Srbom in Hrvati

Sloveniji se v zadnjih sezonah pozna, da ne igra Bojan Tokić, ki se je posvetil drugim poslovnim izzivom, saj je selektor belgijske reprezentance. Medtem ko je Goričan večkrat izrazil željo, da bi rad še naprej igral za Slovenijo, ni dobil zelene luči belgijskega delodajalca, ki slovensko reprezentanco vidi kot neposrednega tekmeca Belgiji za uvrstitev v ekipni del olimpijskih iger. Na nedavnem močnem mednarodnem turnirju v dvorani Tivoli je Tokić slovenski selektorici Andreji Ojsteršek Urh še enkrat dejal, naj ne pozabi nanj. Slovenija s Tokićem ali brez njega je kot noč in dan, saj tudi prvi igralec Darko Jorgić dobi povsem drugačno energijo, če je v ekipi njegov dolgoletni vzornik, ki mu je utrl pot med najboljše igralce na svetu.

Slovenska moška namiznoteniška reprezentanca se je pod vodstvom Andreje Ojsteršek Urh ta teden zbrala v Ravnah na Koroškem, kjer opravlja prvi del priprav na evropsko prvenstvo. Darku Jorgiću, ki na najnovejši svetovni lestvici ni več član elitne deseterice, temveč je zdrsnil na enajsto mesto (od Evropejcev ga je prehitel Nemec Dimitrij Ovčarov), delajo družbo Peter Hribar, Miha Podobnik, Brin Vovk Petrovski in Aljaž Godec. Povabljen je bil tudi Deni Kožul, ki se zaradi klubskih obveznosti v Nemčiji priprav ni udeležil. Da so treningi kvalitetnejši, slovenskim igralcem delajo družbo nekateri uveljavljeni evropski igralci, in sicer Srb Dimitrij Levajac ter hrvaški reprezentanti Tomislav Pucar, Andrej Gačina, Filip Zeljko, Frane Kojić in Ivor Ban. Danes se bosta igralcem na Koroškem pridružila še dva igralca angleške paranamiznoteniške reprezentance, ki se pod vodstvom Gorazda Vecka pripravlja v Laškem.

Razlog za slavje

»Opravljamo kondicijsko-tehnične priprave pred tekmovalnim začetkom nove sezone, ki bo spet zelo naporna. Fantje so imeli kar nekaj premora, Darko recimo 16 dni, kar se mu ni zgodilo že leta. Po uvodnem delu bomo s Hrvati kombinirali še tehnično-taktične priprave, nato pa se bomo preselili v Saarbrücken, kjer imamo že dogovorjeno skupne priprave z reprezentanco Egipta ter vsemi igralci v tamkajšnjem namiznoteniškem centru,« iz Raven na Koroškem sporoča Andreja Ojsteršek Urh ter dodaja: »Na vseh bližajočih turnirjih bo zelo pomembno pridobivati točke za lestvico ITTF, kajti olimpijske igre v Parizu se nezadržno približujejo. Tudi zato bo zelo pomembno, kako bomo uskladili ligaški in mednarodni program, predvsem pa treninge v Aziji, saj sem se zanje že dogovorila s kitajsko reprezentanco.«

Omenimo še, da sta imela tako slovenska selektorica kot najboljši igralec v kratkem julijskem premoru razlog za slavje. Andreja Ojsteršek Urh je namreč praznovala jubilej, ki je ponavadi zadnji pred upokojitvijo, Darku Jorgiću pa je žena Anelija, tik preden je dopolnil četrt stoletja, rodila sina Alekseja.