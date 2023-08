Kot pojasnjujejo na spletni strani N Banke, bo prenos poslovanja potekal od 31. avgusta popoldne do 4. septembra zjutraj. V tem času bodo nekatere storitve delovale v omejenem obsegu, med drugim mobilna in spletna N Banka, nakazila prek aplikacije Flik ne bodo mogoča, dvig gotovine z debetno kartico N Banke bo mogoč v obsegu limita in stanja na 31. avgust ob 22. uri. V soboto, 2. septembra, bodo lahko stranke poslovale v vseh poslovalnicah NLB. V nedeljo, 3. septembra, bodo ob 23. uri vse kartice N Banke prenehale delovati, od 8. ure naslednjega dne pa bo mogoče uporabljati kartice NLB.

Splošni pogoji in tarifa plačil storitev N Banke se bodo poenotili s splošnimi pogoji in tarifo NLB. Stranke, ki so spremembami ne soglašajo, lahko brez odpovednega roka in stroškov odstopijo od pogodbe.

NLB je pripojitev napovedala že takoj ob prevzemu nekdanje podružnice ruske banke Sberbank v Sloveniji marca lani. Do prevzema je prišlo potem, ko sta konec februarja lani ECB in Enotni odbor za reševanje zaradi sankcij proti Rusiji zaradi vojaške agresije nad Ukrajino odločila, da bančna skupina Sberbank Europe, katere del je bila tudi podružnica v Sloveniji, prekine poslovanje.

Poslovanje Sberbank v Sloveniji je bilo omejeno le na kartično poslovanje, dvigi in plačila pa so bili mogoči le v višini 400 evrov dnevno. Po takratnih navedbah Banke Slovenije sta bili dve možnosti: da podružnica preneha s poslovanjem in se varčevalce poplača v skladu s pravili jamstvene sheme ali da dobi novega lastnika. Obveljalo je slednje, podružnico je za 5,1 milijona evrov kupila NLB, za komitente ni bilo sprememb, poslovanje je kmalu normalno steklo.