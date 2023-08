V kampu Menina ob Savinji so za STA pojasnili, da razmere spremljajo. Opozorila so sicer izdana tudi za njihovo regijo, a upajo, da hujšega ne bo. Nekaj gostov je sicer kamp zapustilo predčasno, medtem ko novi gostje rezervacij ne odpovedujejo. Posebnih ukrepov za zdaj niso izvedli, če bi se razmere zaostrile, pa bodo z osebjem najprej poskrbeli za takojšnje obveščanje gostov kampa.

Posebnih protipoplavnih ukrepov ne načrtujejo tudi v kampu Savinja, ki je od reke Savinje oddaljen od 150 do 200 metrov. Kot pravi lastnica kampa Ida Bitenc, se na območju kampa reka Savinja precej razširi, ima tudi precej izlivnega toka, »doslej tudi najhujše poplave niso prišle do našega kampa«, je poudarila. Bolj kot poplav se bojijo vetra, ob čemer pa jim gre na roko tudi dejstvo, da je kamp novejši in da v njem še ni visokih dreves. Poudarila je še, da gostje v kampu redno spremljajo vremensko napoved, kar nekaj gostov, ki so imeli rezervacije do petka, pa se je odločilo, da ob napovedih intenzivnega deževja predčasno zapustijo kamp.

Optimistični so tudi v kampu Radenci ob Kolpi. Kot je namreč povedala solastnica kampa Andreja Rade, tudi ob zadnjih, septembrskih razlivanjih reke ta ni ogrožala njihovih šotorov, ki so od reke umaknjeni okoli 50 metrov, in hišic, ki se nahajajo bliže vodi. Kot je dejala, sicer goste opozarjajo na napovedano deževje in pričakujejo, da bodo tudi sami ravnali odgovorno. V kampu imajo tudi nekaj pokritih oziroma zidanih površin, kamor se lahko gostje umaknejo ob morebitnem neurju. Tudi njihov kamp pa je nekaj gostov ob današnjih napovedih večdnevnega intenzivnega deževja zapustilo predčasno.

V Kampu Korita se naraščanja Soče ne bojijo, saj kamp leži nekoliko višje, v kanjonu Soče. »Deževati bi moralo nekaj dni, da bi imeli težave s poplavami,« je dejal lastnik kampa Peter Della Bianca. Bolj se bojijo vetra, ki je v preteklih dneh že podrl nekaj dreves. Ta so se k sreči podrla proti koritom, ne na kamp, je dejal. V primeru nevarnosti imajo dva skupna prostora, kamor lahko se lahko obiskovalci zelo hitro zatečejo na varno, saj gre za majhen kamp in imajo malo gostov, je dodal. »Upamo, da ne bo tako hudo,« je dejal.