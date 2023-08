Predstavo, ki jo je po skladbi Bolero Mauricea Ravela glasbeno opremil Jose Pablo Polo, so premierno izvedli aprila v Španskih borcih. Kot je povedal umetniški vodja Zavoda EN-Knap Iztok Kovač, je bil španski koreograf dve leti zapored, leta 2017 in 2018, v okviru mednarodne mreže Aerowaves, v kateri je član, izbran za enega od 20 najpomembnejših mladih koreografov v Evropi. Bolero po njegovih besedah nadgrajuje že 12 let. Sprva ga je predstavil s plesnim solom, nato v obliki dueta, zatem pa v produkciji Gran Bolero, za katero je leta 2020 prejel špansko državno nagrado za uprizoritvene umetnosti MAX za najboljšo plesno produkcijo leta. Po ogledu predstave lani na festivalu Aerowaves v grški Elefsini, kjer je prejela stoječe ovacije, se je odločil, da ga povabi v Ljubljano.

V predstavi nastopa šest plesalcev EN-Knap Group in šest plesalcev Zagrebškega plesnega ansambla, ki so Gran Bolero po Španskih borcih izvedli tudi že v Zagrebu. Plesalka Ana Štefanec Knez meni, da si je koreograf svojo interpretacijo Bolera zamislil kot arhitekturo teles v prostoru, kjer se plesalci srečujejo ter vstopajo in izstopajo iz koreografije. Ravelovo skladbo je sicer mogoče slišati v drugem delu, saj jo je avtor glasbe vzel zgolj za izhodišče svoji precej daljši kompoziciji.

Kovač je še ocenil, da predstava ni brez navezav na stanje stvari v svetu, saj je nastala v času demonstracij v Španiji. Pri izvedbi imata pomembno vlogo še oblikovanje luči, delo Leona Curka in Davida Picaze, ter kostumi, ki jih je oblikovala Katarina Markov.