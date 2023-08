Unicefove varne točke, kamor se otroci v stiski lahko obrnejo za podporo, delujejo v vseh regijah Slovenije. Trenutno je v državi vzpostavljenih več kot 1050 varnih točk, s septembrom pa bo nova mreža nastala tudi v občini Škofljica. »Podpiramo ničelno toleranco do nasilja v kakršni koli obliki nad komer koli. In smo branik strpnega, mirnega in kakovostnega bivanja na Škofljici. Zato menim, da bo mreža Unicefovih varnih točk pomemben prispevek h kakovostnejšemu vsakdanjiku v naših krajih. Najmlajši se danes srečujejo z mnogimi težavami in nasiljem in te točke jim bodo na voljo, ko bodo potrebovali pomoč ali varen prostor,« je ob napovedi novih javnih prostorov v Škofljici pojasnil župan Primož Cimerman. Rezultati Unicefove ankete, ki jo je osnovna šola Škofljica anonimno izvedla junija letos, je pokazala, da je bilo med 212 sodelujočimi učenci druge in tretje triade kar 148 že izpostavljenih nasilju, tako doma kot v šoli. Ta podatek, kot so zapisali na občini, je opozorilo, da v preteklosti na tem področju v lokalni skupnosti ni bilo dovolj storjenega. Zato je župan Primož Cimerman že imel delovni sestanek s pomembnimi organizacijami, ki v lokalnem okolju delujejo na področju zaščite otrok. V občini Škofljica se bodo tako skupaj s predstavniki policije, pristojnega centra za socialne zadeve Ljubljana Vič, Unicefa in OŠ Škofljica zavzemali, da bodo otroci v stiski našli podporo, in si hkrati prizadevali za odpravljanje najstniškega nasilja.

O natančnem delovanju, lokacijah in kontaktnih podatkih varnih točk bodo v občini Škofljica javnost obvestili septembra, ko bo mreža zaživela in si jo bo takrat mogoče ogledati tudi na spletni strani www.varnetocke.si. Predvidene lokacije za varne točke pa so škofljiška občinska hiša, Knjižnica Škofljica, OŠ Škofljica, POŠ Lavrica, PŠ Želimlje, center starejših občanov Škofljica in kavarna Valerie.