Posek dreves na Rožniku: Ponovno inšpekcijsko odločanje o poseku

Ministrstvo za naravne vire in prostor je prisluhnilo pritožbi mestne občine Ljubljana in odpravilo odločbo inšpektorice za naravo in vode, ki je maja ustavila posek dreves na Rožniku. Inšpektorica bo morala izdati novo odločbo in pri tem bolje obrazložiti svojo odločitev.