Prvi poraz slovenske košarkarske reprezentance v pripravah na svetovno prvenstvo proti Grčiji večjih skrbi strokovnemu štabu ni prinesel. Jasno je, da je v tem obdobju še vedno poudarek na fizični pripravi in preizkušanju taktičnih zamisli. To je pred tekmo poudaril tudi slovenski selektor Aleksander Sekulić, ki je v isti sapi sicer dodal, da si v polnih Stožicah kajpak želijo zmage. To pot se ni izšlo po željah ljubiteljev slovenske košarke, kar ni večja tragedija in je lahko celo dobrodošlo. Trenerji v kolektivnih športih velikokrat poudarjajo, da v pripravljalnem obdobju raje doživijo tudi nekaj neuspehov, saj ti precej bolj razkrijejo pomanjkljivosti v igri, ki jih je treba do pomembnih obračunov odpraviti. Teh je v igri slovenske reprezentance zaenkrat kar nekaj.

Sloveniji ne ležijo fizično močnejši nasprotniki

»Glede na to, da nismo veliko časa skupaj in da smo igrali proti moštvu, ki igra izredno trdo košarko, lahko potegnemo zaključke, da imamo veliko napadalnega talenta in da moramo precej stvari izboljšati predvsem v obrambi. Grkom je v drugem polčasu stekel met za tri točke, predvsem Kostasu Papanikolaouu, ki je zadel vseh šest poizkusov. V porazu ne vidim nikakršne katastrofe, le to, da ni bilo prave reakcije,« je povedal slovenski selektor Aleksander Sekulić. Če ni bilo reakcije v igri Slovenije, je bila na grški strani. Dimitrios Itoudis je pokazal, zakaj je eden najboljših evropskih trenerjev. Potem ko se je njegovo moštvo v prvem polčasu mučilo v napadu, je v drugem s spremembami poskrbel, da so prihajali do odprtih metov, hkrati pa tudi omejili Luko Dončića, kolikor se ga omejiti sploh da. Jasno je, da Dallasova številka 77 po le nekaj dnevih priprav ni niti približno blizu vrhuncu forme, a je vseeno prišla do trojnega dvojčka (21 točk, 14 skokov, 10 asistenc). »Kdor pričakuje, da bodo igralci na začetku avgusta na vrhuncu pripravljenosti, ima napačno razmišljanje. Glede na to, da Dončić zelo dolgo ni igral in je le nekaj dni z nami, je odigral odlično tekmo. Pa ne le on. V isti sapi moram znova poudariti, da imamo kar precej dela za postoriti v obrambi.«

Tekma proti Grčiji je znova razkrila, da ima Slovenija težave proti moštvom, ki igrajo trdo in fizično košarko. To se je pokazalo že na olimpijskih igrah ter tudi na lanskem evropskem prvenstvu. Grki so z visokimi igralci pod košem kapetanu Dončiću in soigralcem povzročali precej preglavic. Ker se bo Slovenijo v drugem delu svetovnega prvenstva, kamor se mora uvrstiti, čakajo ravno ekipe s podobnimi karakteristikami, bo tudi temu treba nameniti veliko pozornosti. »Grki igrajo fizično, ves čas na meji prekrška. Pritiskajo na nasprotnika in če jim sodniki tak način dovolijo, si hitro v težavah. Na te stvari se moramo čim hitreje navaditi. Če se bomo le pritoževali, ne bomo naredili ničesar,« se tega dobro zaveda Sekulić.

Slovenski navijači tudi v igri v napadu pogrešajo nekoliko več raznovrstnosti. Jasno je, da se mora igra vrteti okoli Luke Dončića, ki je z nekaterimi izjemnimi potezami dvignil na noge dvorano v Stožicah, a lahko predvsem v tesnih končnicah zaradi tega postane preveč predvidljiva. Izpostaviti velja njegovo dobro sodelovanje z Jordanom Morganom, s katerim sta skupaj odigrala prvo tekmo. Vse bolj se zdi, da bo Morgan to pot tisti, ki bo zasedel mesto naturaliziranega košarkarja. Mike Tobey naj bi se izbrani vrsti pridružil šele v ponedeljek in ne bo imel veliko časa, da prepriča selektorja. Morgan v igro Slovenije vnaša drugačno dimenzijo od Tobeyja, a ne more skriti pomanjkanja centimetrov, kar je proti visokim Grkom prišlo kar nekajkrat do izraza. »Dobro sta sodelovala. Grki so jima morali posvetiti kar nekaj pozornosti, na vse načine so poskušali razbiti njuno sodelovanje. Imamo pa v napadu več orožij in rešitev. Bomo videli, kako bo v prihodnje,« je na to temo povedal Sekulić.

Najbolj pomembno, da je bila prisotna prava želja

Ob Dončiću in Morganu so pri Sloveniji izstopali še Klemen Prepelič, Zoran Dragić in Vlatko Čančar. Znake prebujenja je pokazal tudi Jaka Blažič, ki ima za seboj težko sezono z operacijo hrbta. »Grki so v drugem polčasu zadeli tudi nekaj težkih metov za tri točke, kar nam je vedno znova uničilo ritem v obrambi, posledično pa nismo dosegali lahkih točk. Vemo, da na tem bazira naša igra, da iz dobre obrambe hitro tečemo. Dobili smo skoraj 100 točk, kar nikoli ni dobro. A je to šele druga pripravljalna tekma. Upam, da bo že na naslednji bolje,« se je proti drugi tekmi proti Grčiji obrnil Jaka Blažič, ki je užival v igranju pred polnimi Stožicami. »V takem vzdušju ne manjka adrenalina, zato nihče ni varčeval z močmi.«

Ob predstavitvi ekipe je dodatno završalo ob imenu Vlatka Čančarja, kar ne čudi, saj je Koprčan z Denverjem osvojil naslov prvaka v ligi NBA. »Odlično vzdušje, manjkala je le zmaga. Grčija je odlična ekipa, ki pa se ji bomo v Atenah poskušali oddolžiti. Tokrat sem tudi jaz naredil nekaj napak. Pri izvajanju iz avta se nisem dobro odkril in dopustil, da je Papanikolaou prestregel žogo, zgrešil sem tudi pomembno polaganje. Malo smo imeli težke noge zaradi priprav. Moramo še delati, da bomo do prvenstva pripravljeni. Obramba je tista, ki jo moramo dvigniti. A najbolj pomembno je, da je bila prisotna prava želja.«