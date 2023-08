Nedvomno so letos vremenske ujme pogoste, kot že nekaj poletij ne. Nedvomno je, da so povzročile precej škode. Zanimivo bi bilo ob koncu poletja zbrati podatke o škodi in jih primerjati s preteklimi leti, kar bi vsaj deloma potrdilo ali ovrglo trditve, da je (bilo) letošnje poletje eno hujših v tem pogledu. Smešno je trditi, da je bila toča že nekoč in da ujme niso nekaj novega, ko nihče ne trdi, da v preteklosti ni bilo takih pojavov. Vprašanje pa je, ali niso postali pogostejši. Pa ne samo močne nevihte, ampak tudi suše, pozebe in podobno. Naša naloga, naloga državne meteorološke službe je, da o tem poročamo. Pri tem ne navajamo vrednostnih sodb, primerjamo le izmerjene podatke in navajamo, ali so bile v preteklosti že izmerjene podobne vrednosti, za kako dolga obdobja opazovanj gre in podobno. Tu ni navijanja v smislu, ali je prišlo do izjemnih dogodkov ali ne, ampak za gola dejstva. Gola dejstva so tudi, da beležimo segrevanje, več vročinskih valov in podobno. Tu ni senzacionalizma, to so trditve, podkrepljene z dejstvi.

Nekateri so nam ploskali, češ da tako dobro še nismo pokrivali in spremljali takih dogodkov, drugi nam očitajo senzacionalizem in lov na pozornost. V bistvu nas s tem obtožujejo zagledanosti vase. Zakaj pa bi si želeli več pozornosti? Ali bi naše delo potekalo kaj drugače? Najbrž ne. Nismo odvisni od tega, svoje delo skušamo le čim bolje opravljati. Ujm ne bo nič manj, če nas boste bolj brali, spremljali, pa tudi več ne. Upamo samo, da vam kot državna služba koristimo in vam pomagamo pri vaših odločitvah, ki so odvisne od vremena. In kdaj tudi skušamo pojasniti vremenske pojave, da bi jih lažje razumeli. Kaj je pri tem senzacionalističnega, res ne vem. Težko je sprejeti misel, da pa morda naš način življenja le ni tisti pravi in da nam lahko precej zagreni prihodnost. Težko se odrekamo udobju, potrošništvu, težko priznavamo potrebe drugih (ne samo ljudi).