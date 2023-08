Marsikdo niha med začudenjem nad potencialom orodij umetne inteligence in strahom pred tveganji. Ko je novembra 2022 OpenAI odprl ChatGPT 3.5, je v petih dneh zabeležil milijon uporabnikov. Hitrost posvojitve gre pripisati zlasti enostavnosti – ni vam treba biti računalničar, uporablja ga lahko kdorkoli ne glede na starost, stopnjo izobrazbe, ali državo. ChatGPT, odgovori na kakršno koli vprašanje, praktično ali zabavno, napiše celo pesem. Raziskava OpenAI ocenjuje, da lahko 80 odstotkov delovnih mest vključi generativno tehnologijo in zmogljivosti umetne inteligence.

Ta osupljiva hitrost posvojitve UI je prinesla tudi marsikatero dilemo, celo bojazen. Pri tem je treba vedeti predvsem eno: UI in strojno učenje sta »samo orodji«. Lahko nam pomagata, da delamo hitreje in pametneje, a ne moreta nadomestiti človeškega talenta, ne moreta inovirati ali ustvarjati in nadomestiti ljudi, ki ju uporabljajo. Pri odločanju o zaposlitvi ali v okviru medosebnih odnosov ima človeški faktor še vedno pomembno vlogo. Le ljudje so sposobni empatije ter le ljudje lahko prepoznajo in ocenijo vidike, kot so čustva, vrednote, etika in moralnost, kar je za zdaj izven dosega UI.

Kadrovsko področje

Umetna inteligenca (UI) ima že zdaj pomembno vlogo v HR procesih, kot so iskanje talentov, ocenjevanje kandidatov, avtomatizacija rutinskih nalog, analiza podatkov in napovedovanje trendov. V kadrovski družbi Trenkwalder uporabljajo Chat GPT kot pomoč pri poslovni komunikaciji, kot pomoč pri oglaševanju za socialna omrežja, kot pomoč pri prevajanju ter kot pomoč za pripravo najrazličnejših vsebin v marketingu in prodaji. »Včasih se lahko uporablja tudi kot 'svetovalec', ki ga vprašamo npr. za ideje za poslovna darila ali za ideje za obdarovanje zaposlenih,« pojasni Alenka Kraljič, direktorica operativnega poslovanja. Obenem v Trenkwalder skupini razvijajo orodje, ki bi pomagalo kadrovikom pri enemu delu enega izmed prvih korakov procesa selekcije in izbora, to je pregledovanje življenjepisov kandidatov, ki se prijavljajo na prosta delovna mesta. Kakorkoli, pa ima človeški faktor v HR še vedno ključno vlogo in je zamenjava ljudi s popolnoma avtonomnimi roboti na tem področju malo verjetna. Skupni rezultat bo verjetno kombinacija človeškega in strojnega dela, kjer bo UI podpiral in dopolnjeval vlogo HR strokovnjakov, ne pa jih povsem nadomestil. To omogoča izkoriščanje prednosti obeh svetov, saj ljudje prinašajo edinstvene lastnosti, kot so ustvarjalnost, intuicija in moralno razumevanje, medtem ko UI prinaša analitično moč, hitrost in doslednost.

Po ocenah kadrovskih agencij večina zaposlenih v UI ne vidi grožnje, ampak jo vidi kot dober pripomoček pri delu, lahko rečemo tudi kot sodelavca, ki pomaga pri opravljanju njihovih nalog, izpostavlja Alenka Kraljič. »UI nekaterim poklicem lahko močno olajša življenje, na primer pomaga lahko marketinškemu timu pri pripravi oglasov za prosta delovna mesta na različnih trgih in v različnih jezikovnih različicah, pomaga lahko kadrovski službi pri izpolnjevanju obrazcev, pomaga lahko razvijalcem programske opreme tako, da jim ponudi predloge kode, itd. Pomembno je, da se razvoj in uporaba UI v HR skrbno spremljata in urejata, da se zagotovi kredibilnost in verodostojnost ter da se izognemo morebitni diskriminaciji, etičnim dilemam in podobno.«

Najbolj učinkovita zaščita je znanje

Vedno večje zanašanje na sisteme umetne inteligence prinaša tudi potencialna tveganja. Podjetja morajo posodobiti priročnike za delo za zaposlene, tudi določene interne pravilnike. Zaposleni potrebujejo jasne smernice o primerni uporabi orodij umetne inteligence. Nihče si namreč ne želi, da bi iz podjetij nenadzorovano odtekali občutljivi podatki. V teh okvirih je seveda potrebno posodobiti tudi sisteme kibernetske varnosti, če izpostavimo nekaj najbolj perečih zadev v prvi vrsti. »Obstaja že kar nekaj ponudnikov webinarjev in tudi krajših pisnih priročnikov (tudi v slovenskem jeziku), ki nam predstavljajo primere orodij UI oziroma podajo praktične nasvete predvsem o tem, kako pravilno in čim bolj učinkovito uporabljati (tudi brezplačna) orodja kot so ChatGPT, Bing Chat, delovanje Velikih jezikovnih modelov – Large Language Model (Tax Fin Lex, d. o. o., Saop, FrodX, Center za izobraževanje, Red orbit, nekatere območne obrtne zbornice ...).« Z UI prihajajo na kadrovsko zaposlovalnem področju tudi novi poklici, a predvsem je trenutno v ospredju potreba po opolnomočenju, po dopolnitvi obstoječih kadrov z novimi znanji in novimi orodji, ki vodijo k optimizaciji in izboljšanju kakovosti delovnih nalog.

UI vam ne bo ukradla službe, jo bo pa spremenila Umetna inteligenca podjetjem omogoči razvoj nove generacije izdelkov in storitev, tudi v sektorjih, kjer so evropska podjetja že danes uveljavljena: zeleno in krožno gospodarstvo, kmetijstvo, zdravstvo, moda, turizem. Z UI je mogoče povečati prodajo, izboljšati vzdrževanje strojev, povečati obseg in kakovost proizvodnje, izboljšati storitve za stranke, pa tudi prihraniti energijo.Think Tank Evropskega parlamenta vidi premajhno uporabo UI celo kot grožnjo, saj bi zamujene priložnosti za EU bi lahko pomenile izgubo konkurenčne prednosti pred drugimi deli sveta in gospodarsko stagnacijo. Razloge za nezadostno uporabo vidijo v nezaupanju, slabi infrastrukturi, pomanjkanju pobud, nizkih naložbah ali, ker je strojno učenje UI odvisno od podatkov, iz razdrobljenih digitalnih trgov.