Še vedno se stopnjuje pritisk ameriških regulatorjev na delovanje institucij znotraj trga kriptovalut. V tem tednu so na novičarski spletni strani Semafor objavili poročilo o dogajanju v zvezi z borzo kriptovalut Binance. Slednja bi se lahko soočila z obtožbami ministrstva za pravosodje zaradi goljufije, čeprav tožilci tehtajo druge možnosti glede na tveganje, da bi se zgodila podobna zgodba kot v primeru FTX. V odziv na to novico je padla vrednost žetonu Binance. S podobnimi pravnimi težavami se spopadajo tudi pri borzi Coinbase. Izvršni direktor družbe Brian Armstrong je v začetku tedna dal intervju za Financial Times, s katerim je dvignil precej prahu. V pogovoru je dejal, da je ameriška komisija za vrednostne papirje (SEC) želela, da borza prekine trgovanje z vsemi kriptovalutami, ki niso bitcoin. Na to izjavo so se odzvali tudi pri SEC, kjer so zatrdili, da nikoli niso podali takšne zahteve.

Kljub precej neugodnim okoliščinam v svetu kriptovalut le ni vse tako črno. Predsednik uprave podjetja MicroStrategy Michael Saylor, ki je znani podpornik bitcoina, je najavil, da podjetje zbira 750 milijonov ameriških dolarjev s prodajo lastnih delnic. Vsaj del zbranega denarja naj bi porabili za nakup največje kriptovalute. Spomnimo, da je imelo podjetje konec letošnjega julija v lasti 152.800 bitcoinov v skupni vrednosti okoli 4,5 milijarde ameriških dolarjev.