Letošnji avgust bo po poročanju spletnega mesta 24ur.com še posebno očarljiv za ljubitelje astronomije, saj nas bosta obsijali kar dve superluni. Prva se je na nebu sicer pojavila že prvi dan v tem mesecu, druga, modra superluna, pa nas bo s svetlobo zalila 31. avgusta. Kot so še priobčili, sta se nazadnje v istem mesecu pojavili dve superluni pred petimi leti, naslednjič pa se bo to ponovilo šele leta 2037. Ampak niti tako redek nebesni pojav ni vreden posebne pozornosti v primerjavi z vremensko norčavostjo, ki nam letos krati počitniško lagodnost. Nalivi, toča, veter in nazadnje še tornado, ki je oklestil vasico pri Ilirski Bistrici, so pojavi, ki so pretresli predvsem strokovno javnost. Kot so zabeležili na portalu siol.net, smo ob vseh strupih, ki jih za seboj puščajo letala, pa sistem za raziskave ionosfere HAARP, vojaški radarji in celo veliki hadronski trkalnik v kompleksu CERN, končno dobili znanstveno argumentiran dokaz, da za burnim vremenskim dogajanjem stojijo skrite elite. Več kot 8400 Slovencev je namreč z delitvijo objave na eni izmed družbenih platform pritrdilo objavi Mariborčanke, ki je zatrdila, da toča, ki je v zadnjih tednih pustošila po delu Evrope, ni naravnega izvora, saj je laboratorijska analiza, do katere se je dokopala nekje na spletu, pokazala, da je sestavljena iz aluminija, barija in stroncija, ki so zdravju zelo škodljivi elementi.

In prav ti škodljivi elementi so minuli teden zgrmeli na vrt naše priljubljene igralke in TV-voditeljice, kot so jo predstavili javnosti, Zvezdane Mlakar in ji uničili pridelek, tako da se je nad vsem tem, kar se dogaja zgoraj, zamislila še sama. »V bistvu sem odklopljena od novic, dela imam čez glavo, moji obiskovalci pa med predahom modrujejo o vremenu in z njimi tudi jaz. Mednje se je pritihotapila misel, da to vreme ni normalno, da ga je nekdo naročil, da nas kaznuje in si nas pokori. Eh, dragi moji, jaz nisem sposobna tako razmišljati. Da bi mislila, da mi tam zunaj nekdo hoče nekaj slabega, da je nekdo drug kriv za vse te katastrofe od vremena? Da nas kaznuje Bog? Vse skupaj je delo narave, ali smo ji pomagali skuhati te orkane in nenavadne pojave, pa naj se odloči vsak sam zase,« je zapisala in dodala, da tudi sama prevzema odgovornost, a se zares trudi biti prijazna in čuteča do Zemlje, oblakov in sonca.

Največ govori Kordiš

Še en dogodek s skoraj kataklizmičnimi posledicami se je zgodil v noči s ponedeljka na torek. Kot so svoji bralni skupnosti sporočili na spletnem mestu N1, so neznani faloti vdrli na spletno platformo, na kateri se je nastavljal samosprožilcem in druge vrste fotoostrostrelskim objektivom bivši ljubljeni predsednik države Borut Pahor, in začeli brisati njegove fotoutrinke. »Obveščam zainteresirano javnost, da je danes ponoči, 31. julija 2023, prišlo do vdora v moj instagram račun. Kljub poskusom restavracije računa profil ostaja ukinjen, objave pa naglo izginjajo,« se je glasil zapis, ki je v torek zjutraj zatresel svet in domovino. No, popoldne se je Pahor javil še enkrat in zainteresirano javnost ponovno obvestil, da le ni vse tako grozno, kot se je zdelo še zjutraj, in da mu je uspelo ponovno vzpostaviti profil, vendar so nekatere objave izginile. Se je pa vse skupaj zgodilo v zelo neprimernem času, saj je Pahor, kot so še pridali v zapisu na N1, ravno v teh dneh skupaj s sodelavci izbiral fotografije z instagrama, ki bodo svoje mesto našle v knjigi Priročnik za politične in druge začetnike, ki naj bi izšla jeseni. Kot je še dejal v ekskluzivnem pogovoru, upa, da bodo v sodelovanju z Meto njegov profil rešili in našli izginule objave.

V taisti koš presunljivih dogodkov, ki so obogatili prehod iz meseca julija v avgust, lahko prištejemo še statistično poročilo iz državnega zbora, tako imenovani parlameter, ki razkriva, kako dejavni so v službi izvoljenci naroda. V Slovenskih novicah so v spremni besedi k objavljeni analizi denimo zapisali, da medtem ko eni stresajo besede iz rokava, drugi komaj odprejo usta. In postregli s podatkom, da se aktivnost poslancev kaže tudi skozi število govorov, ki jih imajo na posamezni seji, pa tudi številu izgovorjenih besed. Kot najbolj gostobesednega so navedli poslanca Levice Miho Kordiša, ki je na sejah državnega zbora od sklica novega državnega zbora 13. maja 2022 do zadnje seje, ki je bila 21. julija letos, naklepal točno 313.132 besed, sledita pa mu poslanca SDS Andrej Hoivik (258.611 besed) in Zvonko Černač (236.061 besed), po drugi strani pa je poslanec Svobode Dejan Zavec v dosedanjem mandatu izustil le 72 besed. Katere so bile te besede, sicer niso navedli, so pa v množico najmanj zgovornih vtaknili še poslanko Svobode Katarino Štravs, ki je izrekla 3653 besed, in poslanca italijanske narodne skupnosti Feliceja Žižo, ki je v dobrem letu izgovoril natanko 3704 besede.

Stare ne bo šel na Triglav

Še o enem simbolnem pomenu za narod je tekla beseda minule dni. V reviji Lady so se namreč lotili svetoslovenske teme o tem, kdo je pravi Slovenec. Pa ne po krvni sliki, temveč po tem, kdo je stal na vrhu slovenske očetnjave Triglavu in kdo ni. Kot so zapisali v uvodu v raziskovalno temo, pravijo, da postaneš pravi Slovenec, šele ko se povzpneš na Triglav, in da te morajo ob prvem obisku Aljaževega stolpa na 2863 metrih nadmorske višine krstiti oziroma našeškati po zadnjici. Vprašanja, ki so romala k sedmim znanim obrazom družabne kronike, pa so bila naslednja: »Ste že osvojili našega najvišjega očaka? Kolikokrat? Se še spomnite, kdo vas je krstil ob prvem pristopu? Se boste še kdaj povzpeli nanj?« So jih pa očitno odgovori prilično presenetili, saj jih kar nekaj med njimi, kot so poudarili, na Triglavu še ni bilo. Pravzaprav dva. Ena izmed zaslišanih s temi precej mučnimi vprašanji, ki sodeč po izpovedanem ne izpolnjuje pogojev za pridobitev statusa klene Slovenke, ker še ni stala na najvišjem državnem vrhu, je bila aktualna predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar. Kar pa spet ne pomeni, da ne ve, kako in kam sega pogled s svete gore, saj ima v svoji pisarni na steni obešeno fotografijo Triglava. Pravzaprav več njih. »V dveh kotih pisarne so razporejene štiri fotografije, ki predstavljajo realen pogled z vrha Triglava na vse štiri strani. Ko stopim na sredino pisarne, se mi odpre simboličen pogled z vrha Triglava. Čudovit občutek. Na najvišji slovenski vrh se sama žal še nisem povzpela, zelo rada pa v zasebnem času obiskujem skrite kotičke Slovenije in uživam v naravnih lepotah,« je o čudovitem razgledu razglabljala Pirc-Musarjeva.

Podobno kot pri predsednici je vprašljiv slovenski pedigre še pri Andreju Staretu, vseobče priznanem zdravniku in športnem komentatorju z državne televizije, saj tudi njegova noga še ni stopila na vrh gore vseh gora. In ne samo to. Kot je namignil, se nanjo tudi ne bo odpravil, ker ga tja ni povabila lepotica iz Jamesa Bonda. »Sicer se strinjam, da mora vsak Slovenec vsaj enkrat na Triglav, a sam te sreče nisem imel. Če bi me na Triglav povabila na primer Famke Janssen, Bondovo dekle iz filma Zlato oko, zame ena najlepših zemljank, pa bi gotovo šel,« je v revijalni eter dahnil Stare.