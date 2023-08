Leipzig, za katerega igrata zdajšnji in nekdanji slovenski reprezentant Benjamin šeško in Kevin Kampl, je za 21-letnega Hrvata sprva zahteval 100 milijonov evrov, a sta se kluba dogovorila za deset milijonov manjšo vsoto.

Gvardiol bo sicer komaj druga poletna okrepitev Cityja, pred njim je za sinjemodre podpisal njegov rojak Mateo Kovačić, ki je iz Chelseaja prišel za 29 milijonov evrov. Med odhodi pa velja izpostaviti predvsem tista Riyada Mahreza k Al Ahliju v Savdsko Arabijo za 35 milijonov evrov in Ilkaya Gündogana, ki je kot prost igralec okrepil Barcelono.

City bo sezono uradno odprl v nedeljo, ko se bo z Arsenalom na Wembleyju meril za angleški superpokal oziroma Community Shield. Tudi Leipzig bo sezono odprl s superpokalom, 12. avgusta se bo zanj meril z Bayernom.

Tam bo lahko računal tudi na nekatere novince, med njimi so Luis Openda, ki je prišel iz Lensa za 43 milijonov evrov, Šeško, ki je iz Salzburga prišel za 24 milijonov, toliko je stal tudi prihod Christopha Baumgartnerja iz Hoffenheima, za 20 milijonov pa je Leipzig kupil tudi Nicolasa Seiwalda iz Salzburga.

Ob tem so Šeškovi in Kamplovi delodajalci, ki so 140 milijonov evrov zaslužili zgolj s prodajo Christopherja Nkunkuja Chelseaju, Dominika Szoboszlaija Liverpoolu in Alexandra Soerlotha Villarrealu, pripeljali še nekatere zanimive nogometaše vključno s Xavijem Simonsom.