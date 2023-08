Okvirje za samostojno in demokratično državo in družbo smo si v Sloveniji postavili z ustavo. Ta po eni strani zagotavlja pravico do zasebne lastnine in svobodno gospodarsko pobudo, po drugi strani pa v temeljnih določbah Slovenijo določa kot socialno državo, ki spoštuje človekove pravice in politične svoboščine. Znotraj teh ustavnih parametrov je moč iskati različne poti, leve, desne in sredinske, do resnično demokratične, svobodne in uspešne družbe, na podlagi demokratičnih mandatov, ki jih politične opcije dobijo na volitvah. Zunaj njih, v katerokoli smer, prežijo tveganja za takšne ali drugačne avtoritarnosti. Morda bi, poleg ustave, navdih lahko iskali v viziji družbe, v kateri ima malo ljudi preveč in še manj ljudi premalo. Preden me kdo napade, da širim komunajzarske ideje, naj povem, da gre za misel danskega protestantskega pastorja Grundtviga iz druge polovice devetnajstega stoletja. Pastorjevo izročilo je še danes eden od temeljev danske družbe blagostanja, kolikor jo je še ostalo. A naj nam to ne vzame poguma. Morda se lahko prenehamo truditi, da bi bili druga Švica, ampak raje postanimo še bolj danski od Dancev. x Večer