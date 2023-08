Nutrije v energetiki

To poletje so zaznamovale nutrije. Dramatična akcija ljubiteljice živali in influenserke brez najmanjše strokovne podlage, vendar z enormnim političnim vplivom, ki bi imela v primeru politične udejanitve gromozanske negativne družbene učinke. No, nutrije so na simbolni ravni zgolj odsev energetske politike te vlade.