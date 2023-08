Nataša si lahko oddahne, ne bo ji več hodil v zelje predsednice države, vsaj upa lahko, da kot predstojnik katedre za slovenski nacionalni program, ustanovili so jo junija, več ne bo imel toliko časa. Poleg tega mora najti v svoji zbirki slik – kot »kralj instagrama« jih premore nešteto in bo mu zato vzelo veliko časa – tiste najbolj seksi za svojo bodočo knjigo. Naj se še z njo zapiše v zgodovino, ali prevedeno: naj zanamci vedo, kako je bil narod včasih »glup«, da je s priljubljenostjo nagrajeval takega predsednika.

Predstojništvo? Res nisem vedela, da lahko predstojnik katedre postane vsak, da za to ni potreben doktorat, vsaj kakšen prištinski, kupljeni ali častni. Morda pa zadostujejo že Pahorjeve predsedniške izkušnje in relativna mladost, kajti skoraj vsi ostali člani katedre so že zdavnaj prestopili mejo upokojitve. Sicer pa bodo itak največ razpravljali. In menda »raziskovali slovenski nacionalni program po zgledu prispevkov iz 57. številki Nove revije ter obravnavali vprašanja ustavne ureditve za Slovenijo kot članico EU«. (Medklic: tako kot si nekateri prisvajajo osamosvojitev, si hočejo še »ideološko olastniniti« 57. številko Nove revije. Temu se pravi nesramna manipulacija.) Gotovo bodo tudi na veliko razpravljali (in predavali) o osamosvajanju, osamosvojiteljih, o svojih pogledih na NOB in dogajanju po njej. Koliko objektivnosti lahko pri tem pričakujemo, si lahko samo mislimo.

Je pa Jambrekova univerza, ustanovljena leta 2017 z združitvijo Evropske pravne fakultete, Fakultete za državne in evropske študije ter Fakultete za slovenske mednarodne, nekaj posebnega. Pa ne v podeljevanju koncesije. Pri nas smo jih itak podeljevali, ne zato in tam, kjer smo privatnike v medicini in v šolstvu potrebovali, ampak pretežno na njihovo željo, pa čeprav za to niso imeli pogojev: prostorov, pripomočkov in kadra. Tako smo omogočili in dopustili bogatenje na naš račun.

Pri Jambrekovi univerzi je zanimivo njeno politično reševanje. Zaradi zaostrenih pogojev (iz leta 2016) ji je grozilo, da bo izgubila državna sredstva, 2 milijona letno, za koncesijo. Novinarji so razkrili, kako sta njena solastnika Peter Jambrek in rektor Matej Avbelj lobirala pri šolski ministri Simoni Kustec, Janša pa je nato v 6. PKP (protikoronski paket) dodal kukavičje jajce z vsebino, da naj bi se preverjalo izpolnjevanje pogojev šele pri drugem podaljševanju akreditacije, ki se izvaja na pet let. Ta člen je ustavno sodišče kasneje razveljavilo, za kar je glasoval tudi dvojni doktor. Zlasti za rumeni tisk je zanimivo, da sta menda z Avbljem v sporu.

Zakaj to omenjam? Ker pri tem, morda zmotno, vidim povezavo z Avbljevim reševanjem Janševih privržencev na RTV Slovenija in tudi sicer. Pravnik, ki se dela moralnega in pridiga o videzu nepristranskosti, je po mojem sam daleč od tega. Govori tudi o nekakšnem »hinavskem umu« (čuden prevod »cant mentality« pri Karlu Mannheimu), kar naj bi pomenilo prilagojeno prikazovanje realnosti parcialnim in političnim interesom. Seveda s tem ne misli na »janšiste«. Kot eden izmed ustanoviteljev Logarjeve Platforme s tem hkrati kaže na njen način reševanja Slovenije, ki pa ji bo (morda) smernice dajala ravno Pahorjeva katedra na Jambrekovi, ali bolje, na Janševi univerzi.

Polona Jamnik, Bled