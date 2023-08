Kot so za STA potrdili na mariborski občini, je bila Srečku Đurovu danes vročena razrešitev. Mandat bo zaključil konec avgusta, do takrat pa bo koristil letni dopust in nadure. Do izvedbe razpisa za novega direktorja ga bo začasno nasledila vodja urada za finance Mateja Cekić, ki je v preteklosti že bila vršilka dolžnosti, v času njene odsotnosti pa Lidija Krebl, vodja sekretariata za splošne zadeve.

Župan Saša Arsenovič je ob tem še izjavil, »da se po dveh letih odličnega skupnega dela, v katerih so bili doseženi izjemni rezultati, žal razhajajo glede bodočih prioritet pri delovanju mestne uprave«. Đurovu bo pripadla odpravnina v višini štirih mesečnih plač, a bo natančna višina znana septembra.

Da razrešitev s položaja direktorja mestne uprave zanj ni presenečenje, je za Večer povedal nekdanji načelnik mariborske upravne enote in tudi sam dejal, da se njegovi pogledi na ključne prioritete Mestne občine Maribor in način njenega vodenja precej razlikujejo od županovih.

A po informacijah Večera različni pogledi na delovanje mestne uprave niso edini razlog za razrešitev direktorja, na kar naj bi kazalo, da Đurov od septembra ne bo ostal zaposlen na občini, zanj pa menda ni bilo mesta niti v sistemu podjetij Javnega holdinga Maribor.

Zaradi zbiranja informacij o mobingu naj bi pri vodstvu občine padel v nemilost

Do preloma naj bi po neuradnih informacijah časnika prišlo predvsem po tem, ko sta javna uslužbenca podala prijavo nedopustnega ravnanja vodje županovega kabineta Jelke Vrečko in podžupana Sama Petra Medveda zoper določene javne uslužbence. Ker naj bi Đurov skladno s prijavo suma hujših kršitev, ki naj bi imele tudi znake mobinga, začel z zbiranjem informacij, naj bi pri vodstvu občine padel v nemilost.

Razrešeni direktor kljub interesu javnosti informacij o pravih razlogih za razrešitev iz korektnosti do mestne občine in opravljenega dela ni želel komentirati. »Verjamem, da sem z vsemi svojimi odločitvami, usmeritvami in nasveti vedno ravnal v interesu mestne občine, zaposlenih ter občank in občanov,« je dejal. Na občini pa zanikajo, da bi bile prijave kakorkoli povezane z razrešitvijo direktorja mestne uprave.

Đurov je tako že tretji direktor mestne uprave v času Arsenovičevega županovanja, ki ne bo dokončal mandata. Prvi je položaj zasedal nekdanji vodja ptujske policijske postaje Boris Železnik, s katerim se je Arsenovič razšel po slabem letu dni decembra 2019, za njim je mestno upravo vodila Nataša Rodošek, ki pa je marca lani s tega položaja odstopila.