»Zavedati se moramo, da je treba nujno poskrbeti za naš skupen dom. Vendar tega ne moremo storiti brez resnične spremembe v srcu. Ne moremo se zadovoljiti zgolj s paliativnimi ukrepi ali plašnimi in dvoumnimi kompromisi,« je dejal papež, ki je govoril v svojem maternem španskem jeziku.

»Ne pozabite, da potrebujemo celostno ekologijo, ki bo osvetlila trpljenje planeta in revnih. Tragedijo širjenja puščav moramo uskladiti s tragedijo trpljenja beguncev, vprašanje povečanih migracij z vprašanjem upadanja rodnosti. Namesto polariziranih pristopov potrebujemo enotno vizijo, ki bo lahko zajela celoto,« je dodal Frančišek.

Približno 7000 prisotnih na lizbonski katoliški univerzi, kjer so bili poleg študentov tudi portugalski predsednik Marcelo Rebelo de Sousa in predstavniki Cerkve, je papežev nagovor pospremilo z aplavzom, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Pred papežom skrivajo brezdomce in pometajo problem revščine pod preprogo

Agencija Reuters je ta mesec poročala o zgodbi 48-letne Rite Moreire, ki je s solznimi očmi sedela poleg majhnega šotora, ki že več kot mesec dni predstavlja njen dom. V začetku julija, pa so njej in ostalim, ki so spali na aveniji Almirante Reis, eni najdaljših in najbolj prometnih avenij v Lizboni, povedali, da morajo do srede, 12. julija, spakirati svoje stvari in oditi.

Odločitev naj bi sprejel lizbonski mestni svet, povezana pa naj bi bila ravno z obiskom papeža Frančiška, kjer te dni poteka srečanje mladih katoličanov. »Problem brezdomstva pometajo pod preprogo,« je dejala Moreira in dodala, da jih zavestno skrivajo pred očmi javnosti. Mestni svet je sicer priznal, da izvaja več tako imenovanih »intervencij« po mestu, vendar pa so zanikali, da je razlog za njihovo izvedbo obisk papeža.

Dobrodelna organizacija za brezdomce Comunidade Vida e Paz je potrdila, da je mestni svet zaprosil svojo ulično ekipo, naj obvesti brezdomce na Almirante Reis in bližnjem območju Regueirao dos Anjos, da bodo v naslednjih dneh odstranili njihove šotore in stvari. Po navedbah organizacije naj bi ti res dobili možnost, da odidejo v zavetišče, vendar so brezdomci poročali o obupnih razmerah.

Portugalska stranka People-Animals-Nature (PAN) je na začetku meseca mestni svet zaslišala o razlogih za skrivanje brezdomcev, vendar konkretnega odgovora niso prejeli. V stranki poudarjajo, da problema revščine v državi ne bodo rešili s skrivanjem brezdomcev med svetovnim dnevom mladih. Poudarili so tudi problematiko stanovanjske krize, zaradi katere vse več ljudi pristane na cesti.

»Želijo očistiti javno podobo mesta, ker bo sem prišel nekdo, ki je zelo pomemben,« je za Reuters povedal 31-letni brezdomec Achega. »Če nas hočejo na silo odstraniti zaradi papeža, nam morajo dati hišo,« je še dodal.

Ni se zgodilo prvič, da brezdomce umikajo pred tovrstniki dogodki. Že leta 2015 je bila filipinska vlada deležna kritik, potem ko je priznala, da je med Frančiškovim obiskom začasno preselila brezdomce.