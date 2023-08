Nadzor so opravili nad skoraj 320.000 prašiči. Največja težava so nezadostni ukrepi za zajezitev prenosa in širjenja bolezni na prašičjih farmah, je ocenil direktor srbske veterinarske uprave Miloš Petrović.

Afriško prašičjo kugo so letos v Srbiji potrdili tudi pri 350 divjih prašičih na območju 25 občin.

V Srbiji se je po besedah sekretarja Združenja živinoreje pri srbski gospodarski zbornici Nenada Budimovića tudi zato cena svinjine dvignila, in sicer z 2,3 na okoli 3,3 evra za kilogram. Budimović je dodal, da srbska proizvodnja svinjine zadosti približno 87 odstotkom domačega povpraševanja.

Po Petrovićevih podatkih so medtem na Hrvaškem do sedaj zaradi afriške prašičje kuge evtanazirali med 10.000 in 15.000 prašičev. Razmere so po njegovih besedah slabe v BiH, najslabše pa v njeni entiteti Republiki Srbski, kjer so letos evtanazirali več kot 20.000 prašičev.