Onesnaženo sadro brez slabe vesti prodajali koroškim kmetom

Celjski kriminalisti so po dobrem letu dni zaključili preiskavo sumov storitve več kaznivih dejanj s področja okoljske kriminalitete in na slovenjgraško okrožno državno tožilstvo podali ovadbo zoper pet fizičnih in dve pravni osebi zaradi kaznivih dejanj obremenjevanja in uničevanja okolja. Koroškim kmetom so namreč prodali nevaren odpadek, ki so ga kmetje, misleč, da gre za apno, nič hudega sluteč potrosili po njivah in travnikih.