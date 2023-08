V uvodniku, ki so ga objavile številne medicinske revije, so avtorji pozvali zdravstvene delavce po vsem svetu, naj tako državljane kot državne oblasti opozorijo na grožnjo, ki jo jedrsko orožje predstavlja za javno zdravje.

»Nevarnost je ogromna in tudi narašča. Jedrske države morajo odpraviti svoje arzenale, preden ti odpravijo nas,« je zapisano v uvodniku, ki so ga napisali uredniki enajstih vodilnih medicinskih revij, med katerimi so tudi BMJ, Lancet, JAMA in New England Journal of Medicine.

Opozorili so, da bi bila vsakršna uporaba jedrskega orožja katastrofalna za človeštvo. »Celo v omejeni jedrski vojni, v kateri bi sodelovalo le 250 od 13.000 jedrskih konic, bi lahko umrlo 120 milijonov ljudi in prišlo do lakote, ki bi ogrozila življenja dveh milijard ljudi,« so še dodali.

Tudi Ira Helfand, nekdanji predsednik društva Mednarodni zdravniki za preprečevanje jedrske vojne (IPPNW) in soavtor uvodnika, je opozoril, da jedrske vojne postaja vedno bolj realna.

Pri tem je spomnil na izjave nekdanjega ruskega predsednika in trenutnega podpredsednika ruskega sveta za nacionalno varnost Dmitrija Medvedjeva, ki je večkrat zagrozil z uporabo jedrskega orožja, če bi ukrajinska protiofenziva zajela tudi rusko ozemlje. »Ne vemo, ali so grožnje resnične, vendar menim, da jih moramo jemati zelo resno,« je dodal.

Do poziva medicinskih revij prihaja ravno v času, ko na Dunaju poteka sestanek pripravljalnega odbora za pregled pogodbe ZN o neširjenju jedrskega orožja (NPT). V nedeljo bo tudi obletnica prve uporabe atomske bombe v vojni, ki so jo ZDA 6. avgusta leta 1945 odvrgle na japonsko mesto Hirošima.