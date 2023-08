Ameriško zunanje ministrstvo, ki je objavilo ukaz o začasni evakuaciji nenujnega diplomatskega osebja iz ameriškega veleposlaništva v Niameyju, je ob tem izpostavilo, da ostaja veleposlaništvo odprto za nujne usluge ameriškim državljanom. Vsem ameriškim državljanom pa je svetovalo, naj zapustijo Niger.

»ZDA ostajajo zavezane odnosom s prebivalci Nigra in demokraciji,« je še sporočil State Department, ki je obsodil državni udar v Nigru, ki ga je vojska izvedla minuli teden.

»Pozivam k takojšnji izpustitvi odstavljenega predsednika Nigra Mohameda Bazouma in njegove družine ter k ohranitvi težko pridobljene demokracije v Nigru,« pa je v izjavi ob današnji 63. obletnici neodvisnosti te zahodnoafriške države dejal predsednik ZDA Joe Biden.

Z odstavljenim predsednikom Bazoumom se je sicer v sredo po telefonu pogovarjal ameriški državni sekretar Antony Blinken in mu zagotovil, da so ZDA še naprej zavezane vrnitvi njegove vlade na oblast, poročajo tuje tiskovne agencije.

»ZDA zavračajo vse poskuse strmoglavljenja ustavnega reda v Nigru in stojijo ob strani njenim državljanom, Združenju zahodnoafriških držav (Ecowas), Afriški uniji in drugim mednarodnim partnerjem, ki podpirajo demokracijo in vladavino prava,« so še sporočili iz State Departmenta.

Po Washingtonu so se tudi v Londonu danes odločili za začasno zmanjšanje osebja na britanskem veleposlaništvu v Niameyju. Britansko zunanje ministrstvo je ob tem pojasnilo, da so se za to odločili zaradi varnostnih razmer.

V Nigru je vojaška hunta prejšnji teden prevzela oblast in odstavila predsednika Bazouma. Pred ZDA in Veliko Britanijo so se za evakuacijo svojih državljanov že odločile Francija, Nemčija, Španija in Italija. Doslej so evakuirali več sto ljudi.

Pozno zvečer v sredo je v Niameyu pristalo peto francosko vladno letalo za evakuacije, je sporočil generalštab francoske vojske. To naj bi za zdaj bil tudi zadnji francoski evakuacijski let iz Nigra. Pred tem je z dvema francoskima letaloma iz Nigra skupno odpotovalo 1728 ljudi, od tega 1058 Francozov, so sporočili z zunanjega ministrstva v Parizu.

Italija je v sredo evakuirala približno 100 ljudi, med katerimi so bili večinoma civilisti, nekaj je bilo tudi državljanov ZDA. Približno 40 italijanskih civilistov pa se je odločilo, da za zdaj ostanejo v Nigru, je sporočil zunanji minister Antonio Tajani. V Nigru sicer živi nekaj manj kot 500 italijanskih državljanov, v glavnem gre za vojaško osebje.