V ljubljanskih Mostah vlak trčil v osebno vozilo

V ljubljanskih Mostah se je dopoldne zgodila nesreča, v kateri je po prvih informacijah prišlo do trčenja vlaka in osebnega avtomobila. Podrobnosti za zdaj niso znane, na prizorišču so reševalci, promet po železniški progi pa je prekinjen.