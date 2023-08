Kot so v izrednem biltenu opozorili na Arsu, so v noči na petek verjetne poplave hudournikov in manjših rek v severni in osrednji Sloveniji, v petek čez dan in v noči na soboto pa poplave rek v Podravju, Pomurju, v Posavju, v porečju Savinje in Krke, Kolpe ter na širšem območju osrednje Slovenije.

Poplave se bodo predvidoma nadaljevale in ponekod še stopnjevale tudi v soboto. V tem času bo na območjih z močnejšimi nalivi poplavila tudi padavinska voda v več delih države, so še opozorili.

Arso je sicer za danes popoldne, ponoči in petek za vse državo že razglasil oranžno opozorilo. Ob krajevnih plohah in nevihtah so možni močni nalivi. V času plime se bo morje razlivalo po najbolj izpostavljenih delih obale. Oranžno opozorilo začne danes v večjem delu države veljati po 18. uri in ostaja v veljavi vse do petka okoli 23. ure.

Predvidene izredne meteorološke in hidrološke razmere in verjetne posledice teh razmer danes in v petek bodo ob 13.00 uri podrobneje opisali predstavniki Arso, Geološkega zavoda in Uprave za zaščito in reševanje.