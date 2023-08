General Abdourahamane Tchiani, vodja predsedniške garde, ki je pretekli teden izvedla državni udar, je v sredo sporočil, da francoski državljani nimajo nobenega razloga za odhod iz države in dodal, da jim ne grozi niti najmanjša nevarnost.

Obsodil je sankcije Ecowasa in jih označil za »cinične in krivične«. Prepričan je, da so namenjene ponižanju varnostnih sil Nigra in destabilizaciji države.

Ecowas je prejšnji teden pučistom poleg sankcij zadal tudi sedemdnevni ultimat za vrnitev odstavljenega predsednika Mohameda Bazouma na oblast ter ponovno vzpostavitev ustavnega reda v državi. V nasprotnem primeru bi lahko sledila vojaška intervencija.

»Možnost vojaškega posredovanja je zadnja v vrsti možnih ukrepov. Gre za izhod v skrajni sili, vendar se moramo pripraviti tudi na to možnost,« je v sredo pojasnil komisar Ecowas za politične zadeve, mir in varnost Abdel-Fatau Musa ob začetku tridnevnega srečanju združenja v Nigeriji. Delegacija združenja je medtem v sredo prispela v Niger, kjer si bo prizadevala najti diplomatsko rešitev krize v državi. Delegacijo po poročanju katarske tiskovne agencije QNA vodi nekdanji nigerijski predsednik Abdulsalami Abubakar.

Svetovna banka je medtem do nadaljnjega ustavila izplačila za vse svoje operacije v Nigru. Partnerstva z zasebnim sektorjem pa se bodo previdno nadaljevala, je sporočila v sredo in dodala, da bo še naprej pozorno spremljala razmere v državi.

Niger je v sredo znova odprl kopenske in zračne meje s petimi sosednjimi državami. Več evropskih držav se je v preteklih dneh odločilo za evakuacijo državljanov iz Nigra, Velika Britanija pa je po ZDA danes sporočila, da bo začasno zmanjšala število zaposlenih na svojem veleposlaništvu v Niameyu.

V okviru evakuacij se je doslej samo v Francijo vrnilo že skoraj tisoč ljudi, med katerimi so bili večinoma francoski državljani. Za evakuacijo svojih državljanov iz Nigra sta se sicer odločili tudi Nemčija in Španija.

Slovensko zunanje ministrstvo medtem nima informacij, da bi se v Nigru nahajali slovenski državljani. Kot so v torek še pojasnili za STA, jih od tam ni nihče kontaktiral. Slovenskim državljanom sicer iz varnostnih razlogov odsvetuje vsa potovanja v Niger.