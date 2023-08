»Če bi bil navijač, bi se ga napil kot nor. To je večer, ki se ga bomo vsi spominjali. Zelo sem ponosen, da sem del te zgodbe. Odkar sem v Olimpiji, na igrišču še nisem tako užival. Ob takšni podpori s tribun je bil nor občutek na igrišču. A naša naloga še ni končana, naslednji cilj je liga Evropa, še vedno pa tudi liga prvakov. Po takšnih tekmah za to ekipo ni meja,« so besede kar vrele iz kapetana Timija Maxa Elšnika po spektakularni in dramatični tekmi v Stožicah, s katero je Olimpija dosegla zgodovinski uspeh, saj se je prvič uvrstila v skupinski del enega izmed evropskih tekmovanj. Že dva kroga pred koncem kvalifikacij ima zagotovljen nastop najmanj v konferenčni ligi. Ker je na obeh tekmah vse tri gole za Olimpijo dosegel Elšnik, je med navijači že zaokrožila šala, da je bil skupni izid dvoboja drugega kroga za ligo prvakov Elšnik – Ludogorec 3:2.

V slačilnici Olimpije so najbolj rajali ekonomi

Kapetan Ljubljančanov je poudaril, da je napeto tekmo, ki je bila polna preobratov z infarktno končnico, doživljal manj stresno kot gledalci na tribunah in rezervisti ter strokovni štab na klopi. »Tudi ko smo se znašli v zaostanku, smo bili prepričani, da se bomo vrnili, čeprav je nasproti stal tekmec, ki je igral proti Realu Madridu. Odločilno je bilo to, da smo delovali kot ekipa, se borili za ta grb in v težkih trenutkih trpeli skupaj. Ključ uspeha je, da je jedro ekipe osmih, devetih igralcev skupaj že zelo dolgo časa. V preteklosti tega v Olimpiji ni bilo in to je bil glavni razlog, da v Evropi ni bilo uspehov,« je razlagal Elšnik in razkril, da so po tekmi v slačilnici najbolj rajali ekonomi. Trenutno je eden najbolj priljubljenih Štajercev v Ljubljani, saj prihaja iz Zlatoličja, vendar zanj po vrnitvi iz Anglije v Mariboru ni bilo prostora, zato je sprejel ponudbo Olimpije. Potem ko je Olimpijo popeljal do dvojne krone in do dolge jeseni v Evropi, si je še dvignil ceno, zato ni dvoma, da bo do konca meseca odšel v tujino, a ne skriva želje, da bi v zelenem dresu odigral še kakšno spektakularno tekmo z evropskim velikanom. Prva bo že prihodnji teden, ko bo Olimpija v tretjem krogu kvalifikacij za ligo prvakov gostila Galatasaray, ki je s skupnim izidom 3:2 izločil Žalgiris, potem ko so Turki na povratni tekmi v Carigradu zmagali z 1:0.

Ob nogometaših ima velike zasluge za uspeh 50-letni portugalski trener Joao Henriques, ki je dobro preučil tekmeca, sestavil odličen taktični načrt in se izkazal za preroka. Predvidel je, da bo Ludogorec začel silovito, v zvezni vrsti je s štirimi igralci poskrbel za prevlado nad tremi bolgarskimi, aduta je našel v prekinitvah, koristna je bila tudi vadba enajstmetrovk, za katere pravi, da niso sreča, ampak stvar treninga. »Pokazali smo, kako se lahko kosamo s favoriti. Po prvem polčasu bi morali voditi, v drugem je bilo pomembno, da smo zadržali ravnotežje in bili agresivni. Vso tekmo smo igrali kot kolektiv, v odločilnih trenutkih pa so kakovost pokazali posamezniki. Zasluženo smo napredovali, saj smo bili boljši in si bolj želeli uspeha. Spisali smo zgodovino, a se ne bomo ustavili, saj si želimo še več,« je izpostavil Joao Henrioques in pojasnil, da se je mirnosti, ki jo je pokazal med tekmo, naučil med službovanjem v Savdski Arabiji.

​Petev: Drugi gol smo prejeli naivno kot otroci

Neuspeh v kvalifikacijah za ligo prvakov je bil velik šok za Ludogorec, ki bo tekmovanje nadaljeval v kvalifikacijah za evropsko ligo. Osmoljenec tekme je bil kapetan Kiril Despodov, ki je, potem ko je prikazal odlično predstavo, v 101. minuti zastreljal enajstmetrovko za podaljšek. Trener Ivajlo Petev, ki zaradi trenerskega dela v Dinamu Zagreb in selektorskega v BiH odlično govori hrvaško, je športno priznal poraz: »Olimpija je bila boljša v prvem polčasu, v drugem je bila tekma odprta s priložnostmi na obeh straneh. Drugi gol smo prejeli kot naivni otroci. Zaradi pomanjkanja zbranosti smo imeli težave ob prekinitvah. Napredovanje smo zapravili na prvi tekmi v Razgradu. Poraz je za nas šok, a smo za vse krivi sami, saj smo mi Olimpiji omogočili, da je izgledala dobro. Izid se zapiše, igra se izbriše. Čestitke Olimpije za zmago in ji želim veliko uspeha v nadaljevanju.«

V Olimpiji zdaj trepetajo pred kaznijo, potem ko so navdušeni navijači v ekstazi po zmagi množično vdrli na igrišče. Kakšna bo kazen Evropske nogometne zveze (Uefa), bo odvisno od tega, kaj bo v poročilu zapisal delegat Paul Tompkins iz Anglije, ki med tekmo ni bil na tribuni, ampak vseskozi ob igrišču. Ko so lani navijači Eintrachta iz Frankfurta po uvrstitvi v finale lige Evropa vdrli na igrišče, je moral klub morali plačati 80.000 evrov in prejel pogojno kazen dveh tekem pred praznimi tribunami za obdobje dveh let. Dodatna kazen se obeta zaradi žaljivih vzklikov ljubljanskih navijačev na račun Bolgarov in žaljenja na rasni osnovi ter metanja predmetov na igrišče.

*** Ko je sodnik dosodil enajstmetrovko, me ni bilo strah, da bomo znova pokleknili v Evropi. Imel sem pozitivne občutke. Verjel sem, da jo bo Vidovšek ubranil, saj sem mu zaupal zaradi tekme finala pokala v Celju poroti Mariboru, ko je prav tako ubranil kazenski strel v 90. minuti. Timi Max Elšnik, kapetan Olimpije