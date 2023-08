Riera do vrat raja, Henriques pa v raj

Ne le zgodovinska prva uvrstitev kluba iz Ljubljane v skupinski del enega izmed treh evropskih pokalov pod okriljem Evropske nogometne zveze (Uefa), navdušuje tudi način, kako je to uspelo nogometašem Olimpije, saj je proti serijskemu bolgarskemu prvaku Ludogorcu odigrala eno najbolj dramatičnih, infarktnih in norih tekem v zgodovini evropskih pokalov. Preobrat po zaostanku, zmagoviti gol kapetana Timija Maxa Elšnika, strelca vseh treh zadetkov proti Bolgarom, in ubranjena enajstmetrovka vratarja Matevža Vidovška v 101. minuti tekme dajejo dosežku, ki odmeva po vsej Evropi, še dodatno vrednost.