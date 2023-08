Bivšega ameriškega predsednika Donalda Trumpa je doletela še ena zvezna obtožnica, po ocenah ameriških pravnih analitikov najresnejša doslej. Dolga je 45 strani in mu v štirih točkah očita, da je poskušal z nezakonitimi sredstvi razveljaviti legitimne glasove volilcev in spodkopati rezultate predsedniških volitev leta 2020, na katerih je izgubil. Konkretno mu očitajo zaroto za ogoljufanje Združenih držav, zaroto za oviranje uradnega postopka – potrjevanja volilnih rezultatov, zaroto proti pravici oddaje glasu in preštetja volilnih glasov ter oviranje uradnega postopka. Najvišja zagrožena kazen za vse štiri točke skupaj je 55 let zapora. V obtožnici, ki jo je velika porota potrdila v torek, Trumpa neposredno ne preganjajo zaradi vdora njegovih pristašev v kongres 6. januarja 2021 in nasilja, ki je sledilo.

Bivši predsednik se bo drevi po našem času verjetno osebno zglasil na zveznem okrožnem sodišču v Washingtonu in se pred sodnico predvidoma izrekel za nedolžnega. Verjetno se bodo tudi dogovorili, da se lahko brani s prostosti brez plačila varščine, datum glavne obravnave pa bo razpisan kasneje. Gre za precej podoben postopek kot junija, ko so Trumpa obtožili zaradi nezakonite posesti zaupnih državnih dokumentov. Oba procesa vodi posebni tožilec Jack Smith.

V obtožnici je omenjenih tudi šest Trumpovih sozarotnikov, ki pa (še) niso obtoženi in niso poimensko navedeni. Ameriški mediji navajajo, da so med njimi trije bivši Trumpovi odvetniki, tudi nekdanji newyorški župan Rudy Giuliani.

Svoboda govora?

Smith je ob objavi obtožnice dejal, je bil vdor v kongres 6. januarja »napad na sedež ameriške demokracije, ki so ga podžgale laži obtoženega, ko je poskušal onemogočiti temeljno nalogo oblasti: da zbere, prešteje in potrdi volilne izide«. V obtožnici piše, da je bil Trump kljub porazu na volitvah odločen, da ostane na oblasti. »Tako je več kot dva meseca po volitvah 3. novembra 2020 širil laži, da se je zgodila goljufija, odločilna za razplet volitev, in da je v resnici zmagal. Te trditve so bile neresnične in obtoženi je to vedel,« piše v obtožnici.

Trump je imel pravico tako govoriti, to je stvar svobode govore, navaja obtožnica, vendar pa je rezultate volitev spodkopaval tudi z nezakonitimi sredstvi – s poskusi spreminjanja volilnega rezultata v sedmih zveznih državah s pritiskom na tamkajšnje kongresnike in s poskusi, da bi izbrali njemu naklonjene alternativne volilne elektorje. Nadalje naj bi to počel s pritiski na zvezno tožilstvo, naj uvede preiskave izmišljenih volilnih nepravilnosti, ter s pritiski na podpredsednika Mika Pencea in kongresnike, naj v kongresu 6. januarja ne potrdijo zmage demokrata Joeja Bidna.

Gre sicer za znane dogodke, ki jih bo Trump težko zanikal in ki jih je do podrobnosti že ugotovil preiskovalni odbor predstavniškega doma kongresa v svojem sklepnem poročilu decembra lani. Bolj verjetno je, da bo Trump trdil, da je sledil nasvetom pravnikov, kot je v pogovoru za NBC nakazal njegov predstavnik John Lauro. Giuliani je v nastopu na Newsmaxu sicer nakazal drugačno pot in govoril o svobodi govora. Smithu je sporočil: »To bo vaša dediščina, kršenje pravice svobode govora ameriškega državljana. Ni važno, ali je bil predsednik ali ne. Lahko bi bil kdor koli. Brezdomec. Pravice ljudi iz prvega amandmaja (o svobodi govora) se ne krši, Smith, ne glede na to, kdo za vraga si, ne glede na to, kako resno bolehaš za sindromom motnje s Trumpom.«

Podpora DeSantisa

Trump se je na obtožnico odzval z besedami, da se nadaljuje lov na čarovnice in da gre za »patetičen poskus« spreminjanja pravosodnega ministrstva v predvolilno orožje Joeja Bidna. Dejal je tudi, da še nikoli ni imel toliko podpore kot zdaj.

Zadnje ankete pred objavo obtožnice so kazale, da sta z Bidnom izenačena, če bi se med seboj spet pomerila za predsedniški položaj. Obtožnice, vložene proti njemu letos, mu podpore med republikanskimi privrženci niso zmanjšale, prej nasprotno, saj je glavni kandidat za predsedniško nominacijo stranke. Vprašanje je, kako bodo na javno mnenje vplivali sodni procesi proti Trumpu, ki se bodo prihodnje leto med kampanjo očitno kar vrstili, predvsem pa, kako se bodo odzvali neodvisni volilci.

Trumpa je podprl tudi glavni republikanski tekmec, guverner Floride Ron DeSantis, ki je govoril o politizaciji vladavine prava, že prej pa namignil, da bi v primeru zmage Trumpa oprostil. Zato pa je Pence, ki se tudi poteguje za predsednika, dejal, da je obtožnica dokaz, da v Belo hišo ne bi smel nihče, ki se postavlja nad zakon.