Vsi primeri proti bivšemu predsedniku

Proti Donaldu Trumpu potekata dva kazenska postopka, ki ju vodi zvezno pravosodje, en kazenski postopek v zvezni državi New York in še en v Georgii, kjer Trump (še) ni obtožen. Tri doslej vložene obtožnice imajo skupaj 78 točk s skupno najvišjo zagroženo kaznijo 641 let zapora. Znana sta tudi datuma vsaj dveh sojenj v civilnih postopkih proti njemu.